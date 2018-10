La desesperación de los trabajadores de Hortaleza llega a la Fiscalía

Las educadoras insisten en que la falta de actuación de la Dirección General de Familia e infancia de la comunidad está propiciando que, pese a sus reiteradas denuncias, se sigan vulnerando los derechos de los menores que están allí acogidos.

Creen que la Fiscalía debe actuar ya porque alguien tiene que velar por los chavales que están viviendo en este centro de primera acogida de Hortaleza. Los trabajadores se han reunido en las últimas semanas con la Consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno y con la Subdirectora General de familia de las que, aseguran, recibieron muy buenas palabras pero, pasado el tiempo, no ven hechos.

Según una de las educadoras: "La situación sigue siendo insostenible, aquí no ha cambiado nada. Nos dijeron que en una semana salían 20 chicos pero pasado ese tiempo han salido sólo cinco. Creemos que mañana saldrán otros cinco, van saliendo de cinco en cinco pero los que salen son chicos que ya están tutelados y se van a otros recursos. Además a diario siguen entrando muchos más".

La idea de acudir a la Fiscalía, comenta otra educadora, "es para conseguir que la justicia mueva ficha, dado que la administración competente no está aportando ninguna solución. Nosotros tampoco la tenemos en nuestra mano, pero la realidad es que en este centro hay cien niños que no caben y que están viviendo en una situación que no se merecen. Hay decenas de chavales que siguen durmiendo en el suelo. Entendemos que Fiscalía tiene que actuar. No se pueden vulnerar así los derechos de los menores."

La situación de hacinamiento se prolonga. Anoche durmieron en el centro, que tiene 35 plazas, 132 menores.