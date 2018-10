"Mis amigos me llaman 'El huertos' porque saben lo que me gusta meterme en jardines"

A simple vista es difícil pensar que hay algo que pueda dejar sin palabras a Rayden, aunque hay personas, y sobre todo miradas que acompañan a esas personas, que lo han logrado.

Hasta hace alrededor de cinco años vivió en Alcalá, su ciudad natal, ahí comenzamos el recorrido por su mapa de Madrid que además coincide con el punto final de su gira Antónimo. Las fiestas de Alcalá con 9.000 personas, y allí, muy cerca está la Universidad y, retrocediendo unos años, nos encontramos con la camarera de la facultad:

“Fue mi novia durante cuatro años. Intenté entrarle, le escribí una carta. Se lo di en una nota y no sabía que el reverso del folio era de adopción de gatitos. Al final salió bien y quedamos ahí en la Universidad". A ella le debe conocer a Vetusta Morla, que era su grupo favorito, y que ahora han pasado de sonar en su lista de reproducción a su lista de amigos.

A veces uno puede estar rodeado de gente, pero sentirse solo. Un músico también tiene canciones a las que enfrentarse, letras en las que nos vemos profundamente representados y es el caso de ‘Sinmigo’ de Mr Kilombo. Una canción que ha tenido que superar, pero que ha servido de punto medio de negociación.

Rayden es muy activo en las redes sociales, y las aprovecha para dar su opinión sobre temas de actualidad, a veces, un tanto polémicos “Si me siguen en Twitter sabrán que soy jardinero, que me gusta meterme en jardines. Algunos de mis amigos me tiene grabado en el móvil como ‘El huertos’”. Jardines o no, la opinión de Rayden cuenta mucho, tanto es así que hace unas semanas viajo a Bruselas, al Parlamento Europeo, como embajador de Google en la campaña “Somos más” en la que se lucha por la erradicación de mensajes de odio en internet y la escuela.

“Para mí fue agridulce porque compartí mesa redonda con parlamentarios y empezaron a hablar de discursos populistas de otros partidos. Les señalé diciendo que fomentaban el discurso de odio cuando decían que un refugiado, que es un inmigrante que ha logrado salvar su vida, provocaba “efecto llamada” cuando toca suelo español”. Y aplaudieron, nadie se dio por aludido.

Madrid también se convertirá en el punto de presentación de su nuevo disco, ‘Sinónimo’ que verá la luz el próximo 18 de enero y que presentará el 25 en el teatro circo Price, pero ya tenemos un adelanto, una canción que, en pocas horas, se ha convertido por aclamación popular en “un himno”.

No esperéis verle en el vídeo, porque como él mismo ha dicho “hay temas en los que más que dar la cara importa más no dar la espalda”. Y eso es porque su objetivo era evidenciar un problema, una situación, no protagonizarla “No tengo mucho que decir porque no soy quien tiene que hacerlo. Bastante tengo con ponerme un espejo a mí, que ya he sido un cabrón a veces con mujeres o he tenido actitudes así”.

Todo el dinero que de esta canción con sus derechos irá destinado a la asociación Bizirik, para supervivientes de la violencia machista.

Este es solo el primer adelanto de lo que viene, el próximo 26 de octubre podremos ver y escuchar ‘Beseiscientosdoce’, el segundo single que está basado en ‘El principito’.

“Me parece una de las obras con muchas lecturas, y según la etapa de vida te vas fijando en cosas. Yo tengo un hijo y es mi principito y yo soy el zorro o la flor. Quería reflejar esa visión infantil del mundo adulto”.

Un disco que, sin duda, va a dar de qué hablar porque vamos a ver a Rayden en toda su amplitud.