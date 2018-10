Rodríguez: "Nunca jamás he pagado en negro la campaña del PP de 2003"

"Nunca jamás". Así de claro se ha mostrado el que fuera secretario general del Partido Popular de Balears, José María Rodríguez, sobre los pagos en negro a Daniel Mercado, dueño de la empresa Over Marketing. Rodríguez ha declarado este viernes en una nueva sesión del juicio por este caso que investiga el supuesto beneficio de esta empresa de publicidad mediante contratos públicos y por haber llevado a cabo las campañas electorales del PP de los años 2003 y 2007.

El ex conseller de Interior ha comparecido durante unos treinta minutos en la Audiencia Provincial de Palma y asegura que él no trataba aspectos económicos del partido y por tanto se desvincula de cualquier relación con la supuesta financiación pública de las campañas electorales.

Rodríguez ha negado que tomara decisiones sobre la campaña del PP y sobre el presupuesto del partido, deja claro que para ello se encargaba el gerente del PP, Antonio López.

Afirma que no se reunió con Daniel Mercado, el dueño de Over Marketing, pero que sí que mantuvo conversaciones con él en algún mitin. Niega además que el PP tuviera deudas con Mercado o que se pagara en B o dinero negro.

Además, Rodríguez respondía al fiscal, Juan Carrau, que no tenía ninguna enemistad con Mercado, pero el ex conseller de Interior deja claro que "mintió en su declaración".

También ha negado que el ex president del Govern, Jaume Matas, le ordenara contratar a Mercado, a pesar de que el pasado miércoles en su declaración dijo que pidió a todos sus consellers que le dieran trabajo.

Rodríguez, por otro lado, ha negado presiones a la Guardia Civil cuando fue delegado del Gobierno en Balears para evitar que se iniciara una investigación por el caso Over.

Cadena SER

Este viernes también ha comparecido la ex secretaria general técnica de la conselleria de Interior y la antigua mujer de Javier Rodrigo de Santos, María Luisa de Miguel, quien ha admitido que José María Rodríguez, era quien le encargaba los trabajos de publicidad que previamente había elaborado la empresa Over Marketing.

En varias ocasiones ha reiterado que los trabajos los encargaba Rodríguez y que ella firmaba el contrato de creatividad.

La ex mujer de Rodrigo de Santos no ha querido responder a las preguntas del fiscal sobre su relación con Over Marketing y su participación con la campaña electoral del PP de 2003. La jueza incluso le ha tenido que pedir que se calmara.

Recordemos que tanto para María Luisa de Miguel como para José María Rodríguez para ambos la Fiscalía solicita la misma condena: 5 años de prisión y 9 de inhabilitación por malversación.

Por último, también ha declarado el actual gerente del PP balear, Lorenzo García, como representante del Partido Popular que en aquél entonces era el contable de la formación.

Asegura que en los años 2003 y 2007 no se superó el límite de gasto previsto para las campañas. Respondía a las preguntas de la defensora del PP, Carolina Carrasco.

La sesión continuará ya a partir de la semana del 15 de octubre. Por cierto que este viernes Jaume Matas se ha ausentado del juicio, después de haber declarado el pasado miércoles y tras haber firmado un escrito de conformidad por el cual admitió los delitos por prevaricación, malversación y fraude en el caso Over, y tener que pagar una multa de 18.000 euros.