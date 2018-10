Moreno:"Mi decisión al dejar jugadores fuera de la lista es por rendimiento"

El Real Mallorca quiere volver este sábado a la senda de las victorias en Son Moix. Para ello deberá ganar al CD Tenerife que llega al encuentro en la decimoquinta posición y con la victoria mínima frente al Cádiz.

Vicente Moreno, entrenador de los mallorquines, alaba la figura del entrenador rival, José Luís Oltra: "El Tenerife me parece siempre un gran equipo independientemente del entrenador y de los jugadores que tenga. Tengo una buena relación con Oltra y le tengo aprecio. Es un referente para los entrenadores valencianos ya que ha sabido evolucionar con los años".

El CD Tenerife ha apostado en los últimos encuentros por un sistema de 5 defensas. Sin embargo, Moreno no cree que eso significa que el equipo sea más defensivo: "El hecho de jugar con un dibujo u otro no hará que sean más defensivos o no. No creo que sea un equipo defensivo, ni mucho menos".

Para el sábado, el Real Mallorca tendrá las bajas de Xisco Campos y Joan Sastre. Del porrerenc, Moreno admite que "lo esta pasando mal con su situación". Y es que el jugador sigue notando molestias que le impide competir al 100%.

Habrá que ver la lista de convocados que ofrezca el entrenador Vicente Moreno y si vuelve a dejar fuera de la lista dos jugadores importantes como son Valcarce y Castro: "No es fácil para mí dejarlos fuera de la convocatoria, por ellos y por sus familias. Tomo decisiones según el rendimiento, no por la categoría de la provengan".

Vicente Moreno ha agradecido el trabajo de los jugadores de la temporada pasada, a la hora de valorar el premio Ramón Cobo al mejor entrenador de 2ªB grupo III. "Le agradezco al presidente Andy Kohlberg que me haya acompañado a Madrid para recibir el premio. Le he agradecido su apoyo".