Tres detenidos por robar con violencia a menores

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de varias decenas de robos con violencia e intimidación, mediante arma blanca o violencia física, en las inmediaciones de centros docentes.

Los jóvenes arrestados no dudaban en la utilización de la violencia para sustraer a sus víctimas, menores de edad, los teléfonos móviles o demás efectos que portaban, según la Policía Nacional, que tiene conocimiento de que hay más víctimas que, tras ser intimidadas y cacheadas por estos delincuentes y no portar nada de interés, no interpusieron denuncia al no sufrir ningún robo.

La investigación cuando el Grupo de Menores de la Policía Nacional tuvo conocimiento de la comisión de varios robos con violencia e intimidación por parte de un grupo de tres individuos que se desplazaba en ciclomotor y usaba cascos de motos para abordar a sus víctimas, menores de edad.

Zonas de actuación

Las zonas de actuación de los presuntos delincuentes eran cercanas a centros escolares y en franjas horarias de salida de estos. Una vez fuera de los centros docentes, los presuntos autores abordaban a los escolares, bien de manera individual o en grupo.

Los individuos intimidaban a las víctimas con armas blancas y, en caso de que se resistieran, los arrojaban al suelo y los amedrentaban, haciendo de esta manera que los acompañantes de la víctima entregaran sus efectos.

El ámbito geográfico de actuación era variopinto, tanto en la zona norte de la ciudad como en la zona sur. En concreto, su zona de actuación iba desde los barrios murcianos de San Basilio, El Ranero, San Basilio, La Flota y zonas aledañas hasta las pedanías de La Alberca, Santo Ángel, El Palmar y Zarandona.

Registro domiciliario

Los agentes actuantes efectuaron un registro domiciliario en la vivienda de uno de los presuntos autores y hallaron dos cascos de motos y dos máscaras utilizadas en los robos por los arrestados por no ser identificados.

Estas pruebas y otras pesquisas policiales permitieron identificar a los presuntos autores de estos hechos delictivos, bien por reconocimientos fotográficos o por reconocimiento de los ciclomotores, cascos y máscaras utilizadas en la comisión de los hechos.

La investigación ha permitido finalmente la detención de los tres presuntos autores, siendo estos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 17 y 20 años de edad.

El Grupo de menores no descarta la implicación de los jóvenes detenidos en otros hechos delictivos similares, por lo que no se da por finalizada la investigación.