Las obras del TAV vuelve a dividir al cuatripartito

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado una moción presentada por EH Bildu que pedía que el Gobierno de Navarra se dirigiera al central para exigirle la paralización de las obras del tren de alta velocidad que se han iniciado en el tramo Villafranca-Falces y que no se proceda a la adjudicación de ningún otro tramo o subtramo más.

Junto a ello, la moción reclamaba que realizaran "los estudios de impacto socioeconómico y de rentabilidad económica, social y medioambiental, y proyectos técnicos que fueran precisos para modernizar la actual red ferroviaria al objeto de apostar por la ejecución de un tren social que transporte personas y mercancías".

La moción ha evidenciado el diferente criterio que mantienen los socios del cuatripartito respecto a este tema. Mientras EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra han apoyado la moción, Geroa Bai ha votado en contra, al igual que han hecho UPN, PSN y PPN.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado en la defensa de la moción que un informe del tribunal de cuentas europeo "cuestiona" la ejecución de la alta velocidad y ello "aconseja una reflexión profunda sobre el modelo de tren que requiere Navarra".

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha indicado que la "realidad" es que las obras del TAV se están realizando "a pesar del Gobierno de Navarra, que no está teniendo un papel protagonista".

El parlamentario de Geroa Bai Rafa Eraso ha afirmado que su grupo quiere que Navarra esté conectada al corredor Atlántico-Mediterráneo con una red ferroviaria que cumpla los estándares internacionales y que aporte mejoras indiscutibles al tráfico de personas y mercancías".

El parlamentario de Podemos-Orain Bai Rubén Velasco ha afirmado que el dinero europeo se ha dilapidado en construir un tren para unos pocos que conecta ciudades a la vez que aísla a los pueblos", ha indicado, para apoyar la moción por "el interés general de la ciudadanía navarra".

El parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha señalado EH Bildu "falsea" el contenido del informe del tribunal de cuentas europeo y ha añadido que "las personas y las empresas quieren" el tren de alta velocidad.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que "Bildu-Batasuna realiza una política de tierra quemada".

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que en el proceso de toma de decisiones sobre el tren de alta velocidad para Navarra "no se han valorado en ningún momento otras alternativas, es más, el Gobierno del Estado se ha negado siempre ha dar otras alternativas". "Las pegas que pusimos hace diez años son las mismas. Son inversiones enormes, de daños al territorio enormes, y para ahorrar unos minutitos de tiempo para las personas que viajan de Pamplona a Madrid o a Barcelona. No es un tren social, no es un tren para la gente, no conecta pueblos y ciudades", ha afirmado.