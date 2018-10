Bariáin (UAGN): "el cobro de la renta garantizada está suponiendo un freno brutal para encontrar trabajadores"

La UAGN alerta de que el cobro de la Renta Garantizada está dejando al campo sin mano de obra haciendose plantear a los agricultores el "abandonar el cultivo de hortalizas y pasarse al extensivo". Félix Bariain, presidente del sindicato agrario, decía que el cobro de la renta garantizada está suponiendo un freno brutal" a la hora de encontrar a estos trabajadores. Reconoce que "sería una frivolidad el generalizar" con este asunto pero que "no se puede tolerar el fraude en el cobro de esas subvenciones". Afirma que la situación de los agricultores es "desesperante" porque "demandan trabajadores y no los encuentran por las políticas subsidiarias que está implantando este Gobierno".

Según ha indicado, "toda esta situación comienza cuando este Gobierno toma posesión", ya que hasta ese momento "había un convenio y un plan de empleo que nos permitió hacer más de 60.000 contratos desde 2007, contratos en base de un convenio laboral donde se explicaba al que contrataba de sus obligaciones con respecto al asalariado y al trabajador de sus derechos".

Sin embargo, ha criticado que el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, "en el minuto uno de juego nos dijo que ese convenio se eliminaba por cuestiones meramente políticas, cuando era un rotundo éxito". A partir de ahí, ha agregado Bariáin, "tenemos un departamento nulo de iniciativas, que a pesar de nuestro reiterado ofrecimiento no ha sido capaz de plasmar ni una sola propuesta para el sector".

El presidente de UAGN se ha preguntado "cómo es posible que el presupuesto destinado a Renta Garantizada sea mayor que el presupuesto global destinado a agricultura y ganadería, cuando precisamente estamos demandando empleo". Y ha remarcado que "hoy una persona que cobra Renta Garantizada, parte de la base de 610 euros, cerca de 1.000 si son dos personas, con ayudas de alquiler, escolarización y dinero que no tributa".

"Es muy difícil, prácticamente imposible que alguien, si no existe un control, vaya a trabajar prácticamente por el mismo dinero. Nos dicen o pagas en B, que no lo hacemos, o si no, no trabaja", ha relatado Bariáin, quien ha precisado que el perfil de trabajadores que rechazan los empleos es "en un alto porcentaje" inmigrante.

También ha cuestionado Bariáin que de los 3 millones de euros presupuestados en ayudas para empresas que contraten a perceptores de Renta Garantizada "no se vayan a gastar apenas 300.000" y se ha preguntado "cómo es posible que habiendo bajado el índice de paro aumenten los perceptores de Renta Garantizada". Un dato que, a su juicio, pone en evidencia que existe "un efecto llamada".

Por eso le pide a Laparra que "salga del Palacio de Navarra, se den una vuelta por los pueblos, vean la situación que hay y cómo cultivos se tienen que estar abandonando por falta de recolectores para dar cuenta de lo nefasto de su política, de su control y que de verdad hay que ponerle solución a esto".

Opinión del gobierno

Por su parte, el Departamento de Derechos Sociales ha destacado que la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada ha crecido en lo que va de año de media mensual un 57% respecto a 2016 y piden que no se extiendan rumores que dañen la convivencia.

En ese sentido, ha remarcado que "conviene recordar la obligación de todo ciudadano de denunciar cualquier tipo de fraude que se produzca en cualquier cuestión" y ha apelado nuevamente a la ciudadanía para que "así se haga".

Según el departamento dirigido por Miguel Laparra, que "haya casos puntuales de irregularidad, que lógicamente se trabaja para intentar erradicar, no debería llevarnos a sacar conclusiones generalizables que alimentan prejuicios sociales, especialmente contra las personas de origen extranjero".

"Desde la aprobación de la Renta Garantizada se han reforzado especialmente los controles en materia de empleo, hoy se revisan en torno al 80% de los expedientes, y tan solo en un 6% se detectó algún tipo de irregularidad", ha asegurado.