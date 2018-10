"Narcogallegos", el nuevo libro de narcotráfico

Este lunes, salió a la venta un nuevo libro que trata sobre el narcotráfico en Galicia: “NarcoGallegos , tras los pasos de Sito Miñanco” es el primer libro que escribe el periodista pontevedrés Víctor Méndez. Especializado en información judicial, sucesos y narcotráfico en el Diario de Pontevedra, Víctor pasó también por las redacciones del Faro de Vigo y el Diario de Arousa.

Cadena Ser

Narcogallegos abarca la información que ha ido recogiendo a lo largo de su experiencia laboral, que no salió en los medios. La otra cara de un modo de vida que ha fascinado a muchos jóvenes “millenials”, llegando a idealizar el mundo del narcotráfico. Algo más de 300 páginas en las que se habla del narcotraficante actual en Galicia: el nuevo rico que no puede gastar ni derrochar, que dirige desde la distancia pendiente siempre de “que nada le delate”.

El libro se presentará el próximo martes 9 de octubre en la Casa del Libro de Vigo; en Santiago una semana más tarde y en Pontevedra el 17 de octubre, en la Casa das Campás.



Un aperitivo, la contraportada:

"El narcotraficante gallego sabe que si la Policía pone sus ojos en él, puede darse por cazado. Su obsesión es pasar desapercibido. Una excepción ha sido Sito. Siempre tuvo las ideas muy claras, pero su afán por estar en primera línea acabó matándolo; los colombianos confían ciegamente en el gallego porque saben que nunca los delatará. Además, tienen las rías y la infraestructura para realizar el último tramo del viaje. Ahora mismo siguen trabajando con el sistema tradicional de planeadoras, yo pienso que por la adrenalina que les produce, porque tienen métodos mejores. Son conocidos mundialmente por eso y nos los encontramos en África y en Sudamérica al volante de las lanchas. Mercantes, contenedores, cargueros, veleros o semisumergibles son los sistemas más utilizados para transportar cocaína a gran escala. No dudan en hundir un submarino de dos millones de euros si ya han entregado la droga. Desde el otro lado del Atlántico quieren inundarnos, pues existe una sobreproducción bestial en la selva colombiana. Nunca se había visto algo así. Parece la tormenta perfecta. La actividad de esta gente es frenética, pero si no hay droga, no existe delito. Esto nos plantea cada vez más dificultades, pero que nadie lo dude: al final, todos acabarán cayendo".