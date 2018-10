Valdeolmillos: "Para ganar en Vitoria hay que hacer todo bien"

Sergio Valdeolmillos, entrenador del Delteco GBC, ha comparecido en la previa al partido contra el Baskonia en Vitoria en la sala de prensa de Illunbe.

-Situación complicada. "Venimos de un partido qué hemos perdido nosotros y de cara al partido contra el Baskonia el mensaje que les he transmitido es que el partido es difícil pero no estamos para poner x en las quinielas. Siempre hay sorpresas porque poder ganar allí lo sería, pero hay que afrontarlo con la mentalidad de hacer todo lo que está en tu mano. Y por eso tenemos que pensar más en nosotros y no en el baskonia. Porque en defensa hemos visto que podemos ser sólidos, pero tenemos mucho margen de mejora en ataque".

-Crecer. “Ha habido dos factores, algunos de los jugadores al llegar al vestuario decían que empezábamos a ser competitivos, pero no podemos ser conformistas. No podemos decir que pena porque lo perdimos nosotros por mala gestión de los últimos minutos. Hay cosas que no se pueden fallar”

-Base sobre la que crecer. “Sí, lo mismo que muestro la intranquilidad, digo que el equipo ha mejorado en defensa y en ataque. Y jugamos con más equilibrio. El primer partido hicimos 17 minutos de buena defensa, y en Zaragoza buscamos más el equilibrio. Pero hay que buscar la victoria cuanto antes”.

-Claves de la visita a Baskonia. “Para ganar en Vitoria tenemos que jugar muy bien y hacer nosotros todo bien. Evitar las situaciones de contraataque de ellos y evitar que jueguen en posicional, y estar muy sólido en la defensa del uno contra uno. Y a partir de ahí empiezas a buscar la debilidad del contrario. Dominar el rebote defensivo. Me preocupa mucho que aborten con facilidad, juegan bien en velocidad. Por ahí empezamos a construir nuestra defensa”.

-Pedro Martínez. “No creo que vaya a hacer nada especial, porque cree en la solidez de defensa y ataque. Se aferra a lo que está seguro de sí mismo. Ahora mismo es de los mejores entrenadores de España y a mi me ha ayudado a tener seguridad en cosas que tenia asentadas y había que afianzar”.