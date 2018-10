Nunca se debe renunciar al diálogo

Intervienen en la tertulia de La Ventana el abogado, Javier Valladares y el consultor, Ambrosio Escandón. Entre los temas, la situación de bloqueo entre la Junta de Personal Docente y la consejería de Educación en materia del calendario escolar, con la renuncia al diálogo de los profesores o la incentivación del mercado de viviendas con la subvención por parte del Gobierno del cien por cien de los seguros por impagos y desperfectos en las viviendas.

Audio completo de la tertulia:

Principales titulares informativos de la jornada:

NO QUIEREN

La Junta de Personal docente renuncia a negociar con el consejero de educación, Francisco Fernández Mañanes.La Consejería no acepta la última propuesta de los sindicatos. Es decir, recuperar los 175 días lectivos y las jornadas reducidas de junio y septiembre. El consejero mantiene que no quiere dar el paso hasta que la derogación de la Lomce no sea una realidad.

NUEVO ENFRENTAMIENTO

Entre el Gobierno de Cantabria y los agentes que luchan contra los incendios forestales. Profesionales que denuncian los incumplimientos de la administración en materia de personal y medios materiales. Algo que supone, dicen, un riesgo importante de cara un período en el que comienza el riesgo. Por ello, amenazan con ir a la huelga y llevar al ejecutivo a los tribunales.

VIVIENDAS VACÍAS

Las inmobiliarias consultadas por la Cadena Ser reconocen cierta inseguridad entre los propietarios de pisos vacíos a la hora de ponerlos en alquiler. Aplauden que el Gobierno de Cantabria se vaya a hacer cargo de los seguros para afrontar los impagos o los desperfectos.

RECLAMAN LOS PERJUICIOS

El Ayuntamiento de Santander reclamará a los gobiernos central y regional en los tribunales los perjuicios económicos ocasionados por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 por una causa externa al propio plan, la anulación del Bitrasvase del Ebro por una deficiente evaluación ambiental.