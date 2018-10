Vidal de la Peña: "Lo del tren para 2024 no me parece serio"

Audio completo de la entrevista:

El presidente de la patronal cántabra, Lorenzo Vidal de la Peña carga contra el presidente de Cantabria y el ministro de Fomento por airear que Cantabria tendrá AVE en 2024. Dice textualmente que le saca de sus casillas "que se rían a la cara de los cántabro".

Se refiere al calendario marcado esta semana por el ministro de Fomento en su visita a Cantabria asegurando que la conexión ferroviaria que unirá Madrid y Santander en tres horas será una realidad en 2024 y que todos los tramos entre Palencia y Reinosa, a donde llegará la alta velocidad, estarán redactadas ya en 2019. Vidal de la Peña lamenta que cada cuatro años el AVE sirva de instrumento político para hacer campaña.

Además, describe un panorama muy gris. A juicio de Vidal de la Peña la sociedad cántabra "está anestesiada y no avanzará hasta que no salga de su letargo, hasta que no exista un compromiso real y colectivo para desarrollar los grandes proyectos que tiene pendiente la comunidad, como es la conexión con Madrid".

"La Pasiega está bien, pero..."

Lorenzo Vidal de la Peña ve con buenos ojos la creación del polígono de La Pasiega. Sin embargo, censura que el ejecutivo base los objetivos de la legislatura en torno a este proyecto. "Es triste que una comunidad como la nuestra base sus proyectos en la creación de un polígono industrial. Cantabria no se puede conformar con que el proyecto de legislatura sea la elaboración de La Pasiega", concluye.