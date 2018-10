Kaki de la Ribera, aniversari de mal borràs

Cirilo Arnandis, president de la Denominació d'Origen, explicava en La Llavor que els aniversaris no es trien, arriben quan toca i el vintè aniversari de la DO ha caigut en un any roin. La pedra i les gelades de la primavera han desfet la collita. Entre un 35 i un 40% menys de la producció prevista inicialment. I açò és més greu perquè parlem que La Ribera produeix entre el 80 i el 85% del kaki que es produeix a Espanya.

I el pitjor no és solament açò, explica Arnandis. El pitjor és que no es podran cobrir les expectatives generades per falta de producte i açò pot afectar a futures campanyes de comercialització. És cert que a menor producció, major preu... però açò no compensa el negatiu efecte sobre els mercats.

Arnandis també ha reconegut que el cultiu s'ha estabilitzat. S'han arrancat camps perquè hi havia massa i la rendibilitat no està assegurada. Però considera que açò no es pot regular, que cal deixar que es autorregule. En un mercat lliure no es poden posar barreres. Va ocórrer amb els cítrics. Ocorre amb el kaki.