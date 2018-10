Valencia va a acoger entre el 28 y el 30 de octubre el XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y la colaboración de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Se espera que asistan hasta 800 personas a este evento procedentes de toda España. El programa lo han presentado este viernes Juan Corona, director general del Instituto de la Empresa Familiar, Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y su secretario general, Diego Lorente.

Es la segunda vez que se celebra este congreso en Valencia, esta vez, bajo el lema "Comprometidos con el futuro", y el objetivo como dice Corona es poner en valor y reivindicar la aportación de las empresas familiares al desarrollo del país, su contribución a la construcción del estado de bienestar de España y su papel fundamental durante la crisis y ahora, en la recuperación.

Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, afirma que es un "orgullo" acoger al foro empresarial más grande de España y destaca que el 91% de las empresas valencianas son familiares y generan más del 80% de empleo que hay en la Comunitat. Asimismo, apunta Boluda que hay que superar los nuevos retos que vienen como la profesionalización del cuadro directivo, ya que según explica el presidente, es difícil compaginar la profesionalidad con la familia, el crecimiento y la competitividad de las empresas y el relevo generacional.

Por otra parte, el director general del Instituto de la Empresa Familiar, Juan Corona, afirma que las empresas familiares crecen si los jóvenes son emprendedores y que siguiendo el lema, éstas asegura Corona deben comprometerse con la estabilidad y tener una visión de futuro. "Este es el congreso donde van a haber más empresarios hablando a toda la sociedad", declara el director. Además, Corona destaca que las empresas que desarrollan su potencial, deben ser estables y generar incentivos al crecimiento.

Asimismo, Corona declara que es importante que hayan acuerdos políticos para ayudar a las empresas familiares a poder tener esa estabilidad. "Queremos que los políticos faciliten legalmente los procesos de crecimiento de las empresas familiares", señala el director.

Ante esta desaceleración económica que se ha sufrido desde la crisis, ahora comienza, según el director, a crecer y aumentar los beneficios y no les preocupa, ya que afirma que son ciclos económicos y después de una mala racha, vienen buenos tiempos. Y es que, cuenta que en la crisis hubo un exceso de tendencia de créditos, de endeudamiento, pero ahora mismo el grado de endeudamiento de las empresas familiares se ha reducido. El problema que preocupa a Corona es que las empresas no se fusionen y se creen grandes empresas, la razón es que, según el director, "en España no existe la visión por el crecimiento".

Asimismo, el director declara que ante este panorama internacional donde hay 3 grandes potencias como Estados Unidos, Europa y Asia, están preocupados por los aranceles. También ha querido destacar la presencia durante el congreso de autoridades como Juan Roig, Ximo Puig, Pedro Sánchez o Pablo Casado y está a espera de confirmación, el S.M. el Rey de España y el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

Programa

El XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar comienza el domingo 28 de octubre, en “Veles e Vents”, y contará con la presencia del Alcalde de Valencia, Joan Ribó (pendiente de confirmación definitiva) y el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda.

La primera jornada del Congreso comienza el lunes 29 de octubre, en el Palacio de Congresos de Valencia, con la conferencia “España en el ranking mundial de competitividad”, a cargo de Arturo Bris, director del World Competitiveness Center de IMD Lausanne. Más tarde, tendrá lugar la inauguración oficial, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey (pendiente de confirmación definitiva), y en la que está previsto que intervengan el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Francisco J. Riberas. Y continuará con la conferencia del presidente de Mercadona, Juan Roig, titulada “Orgullo de ser empresario”. Asimismo, seguirá con el profesor Raj Sisodia, co-fundador de Conscious Capitalism, quien cerrará la jornada matinal con su disertación sobre “Capitalismo Consciente”, o “cómo crear un mundo en el que todos importan y todos ganan”. Por la tarde, se representará “Hits, lo mejor de Tricicle”, y una mesa redonda: “El papel clave de la Empresa Familiar durante la crisis y la recuperación”, en la que intervendrán Simón Pedro Barceló, co-presidente de Barceló Corporación Empresarial, Marc Puig, presidente de Puig, y José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, moderados por Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España.

El martes 30 de octubre, el director general del IEF, Juan Corona, abrirá la jornada con la ponencia titulada “Empresa Familiar: El valor del compromiso”. Y más tarde intervendrá Pablo Casado, presidente del Partido Popular, tras la cual se desarrollará una mesa redonda en la que, bajo el título “El reto de despertar el espíritu empresarial en la escuela”, participarán César Pontvianne, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Alberto Zoilo Álvarez, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), y Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Continará con otra mesa redonda: “Emprender desde la Empresa Familiar”, en la que intervendrán tres mujeres, Gloria Fluxá, vicepresidenta ejecutiva de Grupo Iberostar, Yolanda Tomás, consejera delegada de Istobal, y Mireia Torres, directora de Innovación y Conocimiento de Miguel Torres, moderadas por Manuel Iturbe, director de Banca de Empresas en Santander España.

Y finalmente, la clausura del XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del presidente del IEF, Francisco J. Riberas.