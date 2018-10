Andy Warhol y los fundadores del Pop Art agitan el Museo de la Pasión

Andy Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg y Roy Lichtenstein fueron los fundadores del Pop Arte, un movimiento artístico caracterizado por el empleo de imágenes y temas tomados del mundo de los mass media y la publicidad.

La corriente artística surgida en Inglaterra en la década de los cincuenta se extendió después a Estados Unidos, con rasgos asociados al ambiente cultural de los años sesenta y el sentir de una sociedad consumistas que idolatraba a las estrellas de Hollywood y las firmas comerciales presentes desde las tiendas de élite hasta las estanterías de los supermercados.

En consecuencia, a través de la serigrafía, la litografía y otras técnicas plásticas se convirtieron en iconos imágenes tan diversas como Marilyn, The Beatles, Channel, Campbell, Kellog´s, ... la propia bandera de USA. Todo era pop, hasta la guerra de Vietnan era pop. De hecho una de las experiencias que se estrenan en Valladolid es, por ejemplo, la posibilidad de pararse ante un cuadro de Jasper Johns con la bandera EEUU y sintonizar a través de la nueva APP "Born in the USA", una canción protesta de Bruce Springsteen .

La peculiaridad es que se juntó el movimiento artístico y el musical. Del mismo modo que en el Romanticismo la música y el arte estuvieron estrechamente relacionados, en el ecuador del siglo XX también se produjo la fusión.

El relato del Pop Art se muestra en un centenar de obras que se exhiben en el Museo de la Pasión gracias a la colección de Joseluis Ruperez. Los llamados "Fab 4" americanos nunca coincidieron físicamente, pero sus años de esplendor caminaron al mismo tiempo que los creadores del pop musical. En esa época los chicos de Liverpool vendían millones de discos.

Un hecho, aparentemente anecdótico, revela la efervescencia de la época: en las navidades de 1962 The Beatles grabaron "Love me do". Andy Warhol los serigrafió años después para la edición de un libro que recopilaba su carrera, pero hacía ya una década que se habían disuelto. La creatividad era incesante.

La aplicación que se podrá descargar -previsiblemente en dos semanas- con el teléfono móvil al entrar en la sala de exposiciones es un salto cualitativo sobre el tradicional sistema de audioguías.

"POP ART: THE FAB 4" permanecerá abierta en la sala municipal de exposiciones del Museo de la Paisón hasta el 6 de enero, con entrada gratuita.