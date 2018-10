El TSJCYL falla en favor del Ayuntamiento de Benavente

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Benavente desestimando la demanda que por despido planteó el bombero conductor que grabó su conversación con el alcalde y el concejal de personal, las famosas escuchas que tanto ha dado que hablar, aunque nada tuvieron con ver en el litigio judicial.

La sala de lo social del Tribunal regional ha revocado el fallo del Juzgado de lo social de Zamora que consideró improcedente ese despido y absuelve al consistorio, al considerar que no medió irregularidad ni en la contratación ni en el despido del bombero. El concejal de Personal, Jesús Nieto, lo subrayaba ayer reprochando a ex trabajadores, sindicatos y PP sus ataques a la política de personal, con mezquindades y mentiras, añadió. Y en el particular caso del bombero despedido, con el agravante de las famosas conversaciones grabadas al alcalde y al concejal, práctica mafiosa propia del PP.

En el juzgado, todavía el Ayuntamiento de Benavente todavía se enfrenta a una demanda por despido presentada por otro trabajador del servicio de bomberos, aunque recuerda el concejal que el consistorio ha ganado todas las relacionadas con reclamación de horas extras presentadas por personal de ese servicio.