Maria Jose Gonzalez Torijano: "Nunca recibí ni una muestra de apoyo, de cariño o de interés"

La dimitida concejala de servicios sociales del Ayuntamiento de Zamora, María José González Torijano, ofrece (en un comunicado hecho público ayer) nuevos detalles sobre las razones de su marcha, decepcionada por la falta de apoyo de sus compañeros de gobierno tras la denuncia a su ex marido (militante de IU) por malos tratos. Denuncia de 2017 a partir de la que él resultó condenado hasta en dos ocasiones.

Cuenta la ex concejala que no recibió “ni una muestra de apoyo, de cariño o de interés” de sus compañeros de IU ante el calvario que ha vivido durante año y medio y que ellos conocían. Su ex marido (denunciado y condenado por amenazas en 2017 y vuelto a condenar meses después por quebrantar la orden de alejamiento que le había impuesto el juez) siguió en cambio acudiendo a las asambleas de IU, a los mítines y a las manifestaciones junto con los demás compañeros hasta marzo de este año, cuando abandonó Zamora para instalarse en León. La concejala cuenta cuánto le costaba levantarse al comenzar cada pleno para guardar dos minutos de silencio por las víctimas de violencia de género al lado de sus compañeros.

En un comunicado hecho público ayer, González Torijano cuenta que repitió estos reproches ante el alcalde Francisco Guarido cuando el pasado lunes le fue a presentar su dimisión. Y dice que él le respondió que habían actuado de forma correcta, “como hubieran hecho con cualquier otra persona” y que “a un militante no se le puede negar la entrada a las asambleas de IU ya que ella (por motivos laborales) no acudía.