El PP recupera la mayoría absoluta en la Diputación

El pleno de la Diputación de Zamora, ordinario de octubre, ha servido para reponer al PP su mayoría absoluta (aunque la tuviera de facto con el diputado no adscrito, el ex popular Ángel Prada). La toma de posesión de la alcaldesa de San Justo, Montserrat Sastre, en sustitución del ex alcalde de Rosinos de la Requejada, Ángel Prada (condenado por prevaricación), ha repuesto la mayoría absoluta de 13 diputados del PP.

A partir de ahí, el pleno no tuvo apenas contenido, y tan sólo hubo cierto debate político a tenor de alguna de las mociones que pasaron el corte de la urgencia, y que sólo fueron una de ciudadanos y 2 del PP. Precisamente, las del PP, ambas de calado nacional sobre la libertad de educación y sobre la reforma de la ley electoral, generaron una fuerte réplica dialéctica e ideológica en la oposición, que hablaron de “broma”, de “sarcasmo” o de “tufillo electoral”.

El pleno también vivió una anécdota, derivada de un error en la página de transparencia del Ministerio de Administraciones Públicas, donde acaban de aparecer publicados los sueldos de alcaldes, presidentes de diputaciones y diputados provinciales…

Y es que en esa página aparece que un diputado provincial de Zamora, sin dedicación exclusiva (no figura el nombre), habría recibido más de 315.000 euros. IU preguntó por ello y si era un error… Y la presidenta de la Diputación, María Teresa Martín Pozo, respondió que ese diputado de los 315.000 euros de emolumentos era el de IU, David Vicente… Y sí, añadió, es un error de la página del Ministerio.