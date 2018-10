Lucas: "El Almería tiene una prueba de fuego en Córdoba"

Lucas Alcaraz en estado puro. El ex-entrenador del Almería, nuevo comentarista de Play Segunda, el programa de la Cadena SER de Segunda División con un equipo de Primera que dirige Óscar Egido, ha repasado cómo se presenta la octava jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División y ha analizado el Córdoba - Almería que se juega este sábado en el Nuevo Arcángel, a partir de las 20:00 horas entre dos equipos con rachas totalmente opuestas: el Córdoba es último con 3 puntros y el Almería, que lleva 10 puntos, acumula cuatro partidos seguidos ganando entre Liga y Copa del Rey.

Sandoval se juega su puesto ante el equipo rojiblanco de Fran, pero Lucas Alcaraz, nuevo comentarista de Play Segunda, prefiere no hablar mucho de este tema: "Es un tema que no me hace estar cómodo comentándolo porque es un compañero y eso no es una buena noticia, por lo que prefiero hablar de la situación deportiva. Tuve la oportunidad de ver el partido del Córdoba en el Estadio y es cierto que cuando más falta hacen los resultados peor respondió el equipo. La primera parte fue para olvidar, y así lo comentaron todos después del partido: técnico, jugadores, presidente... ahora el Córdoba debe reaccionar en su campo, donde no ha hecho malos partidos, pero no ha conseguido la victoria".

Opina que es una buena noticia jugar en Córdoba con un Córdoba tan necesitado: "Ahora mismo entiendo que visitar el Arcángel, por muy mal que esté el Córdoba y conociendo a su afición, es una prueba de fuego para cualquier rival y en este caso para el Almería que lleva una racha de juego y de resultados. Ir al Arcángel pienso que no es la mejor idea porque el Córdoba va a poner mucha intensidad".

Lucas Alcaraz analiza al Almería de Fran: "El equipo inició la LIga como un juego y con cierta timidez porque hay muchos jugadores que están debutando en la categoría de la Segunda División; entiendo que Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés han realizado un gran trabajo en la dirección deportiva, y Fran está colocando las piezas poco a poco. Pienso que el Almería se soltó a partir de la victoria en Copa y va a más, está haciendo muy buenos partidos y el otro día fue superior al Reus, ganó el partido con toda justicia. El Almería tiene una prueba de fuego en Córdoba, es la prueba más importante hasta esta jornada".