130 trabajadores de Martos procedentes de Andújar reclaman un transporte regular

Unos 130 trabajadores de Andújar que ejercen su actividad profesional en el polígono industrial de Martos reclaman a la Junta de Andalucía un servicio de transporte regular de carácter especial que les permita desplazarse cada día a sus centros de trabajo. Estos profesionales han solicitado, en varias ocasiones, a la Delegación Territorial de Fomento en Jaén la autorización pertinente para poner en marcha esta línea regular de autobús en distintos horarios –mañana, tarde y noche- dado que los trabajadores realizan el trayecto de ida y vuelta en sus vehículos particulares.

Antonio Rabadán, uno de los trabajadores afectados, recuerda que este colectivo de profesionales mantuvo el pasado el 19 de septiembre una reunión con el delegado territorial de Fomento en Jaén, José Manuel Higueras, a la que también asistió el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, y el portavoz municipal de Izquierda Unida, Juan Francisco Cazalilla. En el encuentro, según explica Rabadán, el delegado territorial les comunicó que existen dificultades técnicas y operativas dado que el desplazamiento no se produce a un centro de trabajo concreto. Ello supone un inconveniente ya que los trabajadores afectados desarrollan su actividad en diferentes empresas del polígono industrial de Martos.

En este contexto, Rabadán asegura que, municipios como Linares, Bailén y en Mengíbar cuentan con un servicio de transporte regular en las condiciones que actualmente solicitan los trabajadores de Andújar. Y, añade: “Hace un año contábamos con una línea de autobús de carácter especial que nos llevaba hasta Martos pero dejó de funcionar por motivos burocráticos. Esperemos que pronto podemos contar con este servicio que sufragaremos los trabajadores”.

Asimismo, el trabajador agradece el apoyo unánime del pleno del Ayuntamiento de Andújar a la propuesta que presentó el Grupo Municipal Socialista en la última sesión ordinaria en la que se acordó estudiar la necesidad planteada por este colectivo de empleados proponiendo medidas que eviten las dificultades técnicas y operativas y elevando un planteamiento viable a la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía para su autorización.

Finalmente, el colectivo de trabajadores afectados no descarta realizar movilizaciones reivindicativas si esta demanda no es atendida por el organismo competente. Sobre ello, Antonio Rabadán afirma que en principio van a esperar dado que cuentan con el respaldo de la Corporación Local pero asevera que van a seguir insistiendo hasta conseguir su objetivo. No obstante, si la Junta de Andalucía no responde a esta moción institucional no tendrán más remedio que salir a la calle a protestar. “No solo nos preocupa el traslado y los gastos económicos que supone el ir en coches particulares sino también nuestra seguridad ya que se vienen produciendo con cierta frecuencia accidentes en la carretera”, profundiza Rabadán.