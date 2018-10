Una carrera intachable no puede terminar por un comentario no muy afortunado

Campo de Criptana ha acogido esta mañana el ciclo de encuentros jurídicos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Entre los ponentes, Carmen Gamiz, magistrada del Juzgado de violencia sobre la mujer nº 6 de Madrid, compañera del juez Francisco Martínez Derqui, sobre el que en las últimas horas planea la polémica por haberse mofado de una víctima de violencia machista llamándola "bicho" e "hija puta".

La compañera de este juez considera que una carrera intachable de 30 años, de los que 13 además ha estado en juzgado de violencia sobre la mujer, no puede acabarse por un comentario que ha definido como "no muy afortunado". Lo define como un magnífico profesional, cree que ha hecho bien en abstenerse en el caso, para dar apariencia de imparcialidad aunque considera que por ese comentario no se contamina el proceso ni se presume animadversión hacia la víctima.

Un encuentro en el que tanto ella como el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en Castilla- La Mancha, han recordado que todos los jueces tienen formación sobre violencia a la mujer. Sobre qué se puede hacer para paliar esta lacra, apuntaban mejoras en la educación de los más pequeños y la especialización de jueces y juzgados.