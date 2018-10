Carpetazo a las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de ESMASA

El juzgado de Instrucción número 6 de Alcorcón ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones relativas a la investigación de presuntas irregularidades administrativas o de contratación en las adjudicaciones de la empresa municipal de servicios ESMASA. Según el auto del juzgado, "de las diligencias practicadas no se desprende que las facturas que obran en las actuaciones no se corresponden con servicios efectivamente prestados o se haya cuestionado el precio de las mismas en función de los servicios prestados".

En su acto, el juzgado concluye que no se aprecian indicios delictivos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida o malversación de caudales públicos.

Según el juzgado, "no quede acreditado que ninguno de los investigados actuara con ánimo de lucro, ni que desviara fondos de la entidad en su propio beneficio, sino que se trata de irregularidades administrativas al no haber sacado a licitación los servicios prestados por la mercantil Jotrinsa, no constituyendo ilícito penal al no concurrir los elementos de los delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, y en su caso, malversación de caudales públicos".

Tras conocerse el fallo del juzgado de instrucción N.º 6 de Alcorcón, el Grupo Municipal del Partido Popular ha exigido una disculpa pública al portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, y su concejal y miembro del consejo de Administración de ESMASA, Raquel Rodríguez, por "las continúas mentiras y acusaciones sin fundamento que ahora han quedado al descubierto".

Susana Mozo, portavoz municipal del PP ha anunciado que el Partido Popular estudiará acciones judiciales contra los concejales de Ganar Alcorcón que asegura "difundieron falsas acusaciones que ahora el juez ha desmontado".