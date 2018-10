El alcalde de Leganés es el que más cobra en el sur; la de Ciempozuelos, la que menos

Tras el informe elaborado por el Ministerio con todos los salarios de alcaldes españoles, en Cadena SER Madrid Sur hemos elaborado una clasificación de los sueldos de los municipios de esta parte de la región. Una lista que lidera el alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, con 69.000 euros brutos anuales. Le sigue la también socialista alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, con 63.070 euros al año. Ambos rigen dos de las ciudades más grandes del sur de Madrid.

Sin embargo la ciudad con más población de la zona, Fuenlabrada, es la tercera en esta clasificación. Su alcalde Francisco Javier Ayala cobra según el informe 56.032,86 euros, 13.000 menos que su homólogo en Leganés. Le siguen los alcaldes de Valdemoro, el socialista Serafín Faraldos, con 52.648,91 euros, y el de Parla, Luis Martínez Hervás, del PP, con 50.276,52 euros anuales.

Precisamente Parla y Getafe han sido dos de los más de mil municipios que no han aportado datos a los requerimientos del Ministerio, si bien fuentes de ambos consistorios han explicado que no conocen el motivo por el que no se ha enviado una información que, por otra parte, es pública y se aprueba en Pleno.

Otro de los que no ha aportado datos ha sido Cubas de la Sagra, cuyo alcalde José Pedro Flores cobra 45.654,74 al año, el sexto sueldo más alto de la zona sur de Madrid, aunque en población su municipio ocupa el puesto 12º. En el séptimo puesto encontramos a Pinto con una retribución de 46.750,20 euros al año, y Torrejón de la Calzada con 44.400,02 euros. Humanes de Madrid, por su parte, paga a su alcalde un sueldo al año de 42.250,98 euros brutos.

En los últimos cinco puestos hallamos los sueldos del alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, con 39.781,76 euros; el regidor de Griñón con 37.000 euros; el de Casarrubuelos con 36.999,90 euros; el de Torrejón de Velasco con 33.810,28 euros y, en último lugar, la alcaldesa de Ciempozuelos Chus Alonso, de Ahora Ciempozuelos, con una retribución de 27.677,03 euros anuales, más de 20.000 euros al año menos que su homólogo leganense.

Noticias relacionadas Los sueldos de los alcaldes de toda España: los 10 que más cobran y los 10 que menos