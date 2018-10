'24 horas en la vida de una mujer' llega a Fuenlabrada con su representación nº 100

Una sociedad en los años 20 sumergida en una felicidad hipócrita, con valores pasados y egoístas, la mujer con las alas cortadas por la que deciden otros, las críticas sociales al amor de mujer madura y hombre joven…, temas de la época, pero de candente actualidad a pesar del paso del tiempo. Todo eso y más recoge la obra con formado de musical ’24 horas en la vida de una mujer”, adaptación de la novela de Stefan Zweig, que llega este sábado al teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada.

Silvia Marsó protagonista de la obra y productora de la misma reconoce que en ella se describe “una sociedad burguesa, decadente, que solo pensaba en sí misma”. Lo hace a través de la historia de una aristócrata que acaba de enviudar, acostumbrada a que decidieran por ella, su marido, los convencionalismos… Todo eso cambiará cuando en el Casino de Montecarlo conoce a un joven que pierde todo su dinero y al que sigue al marcharse, temiendo que haga algo tremendo.

A partir de ahí entran en escena otras muchas consideraciones como la religión, el sacrificio o tabús, tan actuales, como las relaciones sentimentales entre una mujer madura y un hombre joven. “Es el ser humano enfrentado a su destino y a los convencionalismos”, dice Marsó. Y es que como reconoce, “pocos son o somos los héroes o heroínas que salimos de ahí, porque la pregunta sería, ¿somos libres con todas las letras?, yo creo que no”, dice la actriz.

’24 horas en la vida de una mujer’ es un espectáculo global, con música en directo, con una original puesta en escena e imágenes que nos van a llevar a los casinos más lujosos de Europa. La propia Silvia Marsó se lanzó a la aventura de producir esta obra, compleja de llevar a escena, pero lo hizo porque tenía “confianza en el público, al que le gusta ver cosas diferentes”. Su éxito en el teatro la Abadía fue el camino marcado para 100 representaciones más, que se cumplirán este sábado en Fuenlabrada. “Si no hubiera gustado me habría comido el dineral que gasté y me habría arruinado, pero tenía fe en el público”, afirma.