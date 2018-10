Muñiz: "Le puedes quitar los puntos al Depor, pero al final valen lo mismo"

"Hay tres puntos en juego importantísimos, como el domingo pasado. En todos te juegas lo mismo, tres puntos. Ante el Dépor se los puedes quitar a un rival que tienes cerca de ti y no sumaría, pero al final los puntos valen lo mismo. Si al final sumas 90 no te van a preguntar contra quién los has conseguido. Lógicamente, dar un golpe de efecto es importantísimo, pero hay que tener en cuenta que estamos a 5 de octubre. Quedan diez meses, acaba de llegar el otoño. Queda el invierno, la primavera y el verano. No me gusta mucho mirar a los otros, sabemos que hay tres puntos vitales en juego, sin mirar al rival".

La lista de convocados la componen 20 jugadores, los mismos del encuentro ante el Rayo Majadahonda y la incorporación de Boulahroud y Lombán. La lista al completo es la siguiente: Munir, Diego Glez., Luis Hernández, Pau, Lacen, Adrián, Blanco Leschuk, Juanpi, Boulahroud, F. Ricca, Ontiveros, Lombán, Héctor, A. N’Diaye, Pacheco, M. Koné, Kieszek y los filiales Iván R., Harper e Hicham.

El Deportivo-Málaga se celebrará el domingo a las 18h en el estadio de Riazor y desde media hora antes lo podrán seguir en la SER, en el 102.4fm, sermalaga.es y app.