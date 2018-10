Por fin la fórmula para acabar con el ruido en Málaga

El alcalde ha encontrado la fórmula mágica para abordar el problema del ruido en Málaga: hablar bajito.

(Por si no lo he dicho lo suficientemente alto, ya que yo mismo he empezado a aplicar la idea, se lo repito. El alcalde ha encontrado la fórmula mágica para abordar el problema del ruido en Málaga: hablar bajito).

Hablar bajito… ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Después de años desesperados pensando soluciones y estaba ahí, transparente como el agua franciscana.

Claro que hay quien duda que eso acabe con el ruido en Málaga… Son los dichosos aguafiestas habituales, tipos huraños y escépticos dispuestos a criticar cualquier medida luminosa que salga de la alcaldía. Son los mismos que dudaban que los malagueños fuesen a ahorra agua con miniduchas de 11 litros que patrocinaba su alcalde… y ahí están los pantanos, llenos. Bueno, o medio llenos. O algo llenos. O no muy vacíos, qué sé yo. En fin, que lo de las duchas fue una medida colosal y ahora, de ésta, vamos a acabar con el ruido.

Claro que, admitámoslo, aun siendo una gran idea, en realidad el alcalde se ha quedado corto. La verdadera solución va más allá. Se trataría directamente de no salir de casa. Eso no solo acabaría con los problemas del vociferío, sino con los tubos de escape de las motocicletas, los atascos, los músicos ambulantes y las verbenas… Y si la gente no sale de casa, habrá otros efectos colaterales: la ciudad estará más limpia, más respirable y más acogedora, sin cacas de perro, sin perros, sin dueños de perros, todo perfecto.

Ya lo decía Pascal, el gran filósofo y científico francés: "La mayoría de los males les vienen a los hombres por no quedarse en casa." Así que el alcalde debe tener coraje y proclamar la medida definitiva: que la gente no salga a la calle. Y de ésta, créanme, nos volvemos un paraíso cívico. Ya lo creo que sí.