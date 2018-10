López Garai: "Si seguimos creando ocasiones, los goles llegarán"

Aparcada la venta del club, el Numancia llega a la octava jornada de competición necesitado de una victoria ante el Extremadura, este sábado a las 18.00 en Los Pajaritos. Con un único triunfo esta temporada, en la cuarta jornada ante el Elche, los rojillos han sumado sólo dos puntos en las últimas tres jornadas. Escaso bagaje que les acerca a los puestos de cola.

Por eso el entrenador numantino Aritz López Garai es consciente de la necesidad de esa victoria. “Más que una necesidad yo creo que es por nosotros mismos y por la afición. Al final la gente que viene a vernos jugar cada 15 días está deseosa de ver a su equipo hace un buen partido, eso lo sabemos, y es nuestra responsabilidad que la afición vuelva a estar contenta con el equipo e ilusionada. Mañana es un partido muy importante porque la última vez en casa no estuvimos a la altura de las circunstancias y no competimos como como equipo y nos sentimos en la obligación de demostrar que somos el equipo con hambre y con alma y que lo del otro día fue un accidente”

Además de en cuanto a resultados, se hace necesaria una mejoría en la imagen del equipo tras la derrota ante el Almería en el último duelo en casa en un choque para olvidar, y aunque lejos de casa el rendimiento no está siendo malo en Soria le cuesta más jugar. “Es cuestión del momento, de las rachas y de la situación… Para todos los equipos por lo general es más cómodo jugar en casa en casa, como local. En nuestro caso es verdad que estamos haciendo mejores partidos como visitante, pero espero que sea anecdótico y que seamos capaces de hacer un buen partido delante nuestra gente y que el sábado sea el día, sabiendo que no va a ser fácil porque en esta categoría cada partido es un mundo, con un rival diferente a todos. A ver si estamos a las alturas circunstancias porque yo creo que ya toca”.

Otra asignatura, marcar, tras dos partidos sin hacerlo no es algo que preocupe especialmente al técnico porque el equipo sigue llegando al área rival. “Ansiedad me generaría si no chutamos a puerta o no llegamos al área… El día del Almería tenemos dos clarísimas, en Pamplona tenemos un penalti y otra de Fran… Sí que es verdad que a principio de temporada metíamos gol en cuanto pasábamos de medio campo e igual que cada vez que nos pasaban era gol… Y ahora estamos en esa fase que generamos ocasiones tan claras como al principio, pero que no están entrando. Pero no hay ansiedad, ni dudas y yo para eso estoy muy tranquilo porque sé que si generas ocasiones van a entrar y en sentido estamos tranquilos”.

Serán baja Dani Nieto, Marc Mateu y Guillermo y seguramente Ripa, con problemas físicos, mientras que López Garai aún está pendiente de Oyarzun, Carlos Gutiérrez o Diamanka y este sábado verá si puede contar con ellos.

Por su parte, el Extremadura llega a Soria ocupando puesto de descenso, cuarto por la cola y su entrenador Juan Sabas también tiene problemas a la hora de confeccionar su once, con varias bajas importantes, como el defensa Íñigo López y los centrocampistas Diego Capel, Fausto Tienza, Álex Barrera y Borja Granero, que se han quedado en Almendralejo, por diversos problemas físicos. Así, ha tenido que convocar al canterano Álvaro Romero, que ya debutó el pasado fin de semana.