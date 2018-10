La Junta dice que el Gobierno de Sánchez no cumple su palabra con los trasvases

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha pedido a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "cumpla su palabra" y "sentido común" para que los trasvases dejen de ser "algo ordinario, mes tras mes", pues ella defendió que serían "algo extraordinario".

Así ha reaccionado en declaraciones de los medios García Élez después de que este jueves la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) informara de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) había acordado un trasvase de 20 hectómetros cúbicos para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras. Escúchala aquí

La titular de Fomento en la región ha mostrado su "decepción" ante la decisión de la Comisión de Explotación, y le ha pedido a Teresa Ribera "que no lo aplique" pues es la ministra quien tiene que autorizarlo. Asimismo, le ha demandado que "vaya a ver los pantanos, que se encuentran al 23% de capacidad", cifras con las que, a su parecer, no se puede hablar "de normalidad". "No sobra agua, no se pueden llevar agua".

La consejera de Fomento, que ha reiterado que recurrirán este trasvase, ha asegurado que solicitarán de manera oficial la derogación del Memorándum aprobado por los gobiernos del PP en Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, y demandarán al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la modificación de las reglas de explotación en un encuentro que mantendrá con el Ejecutivo regional.

También, ha incidido en que el presidente regional, Emiliano García-Page, pondrá "encima de la mesa el agua" en la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 15 de octubre.