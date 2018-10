Intensidad y presión, las claves en el Alavés para enfrentarse al Real Madrid

El Deportivo Alavés ha preparado con normalidad la visita del Real Madrid (sábado a las 18:30h.). "No lo considero un partido especial", destacó Abelardo en la rueda de prensa previa. Fiel a sus costumbres habituales, el entrenador albiazul no ha dado pistas en los entrenamientos ni a sus jugadores sobre un posible once inicial para recibir al equipo madridista. Pero sí ha probado dos conceptos que espera mañana le puedan dificultar la tarde al rival.

La presión y la intensidad son innegociables para el Pitu. El Alavés acostumbra a ser uno de los equipos más intensos de la Liga y quiere meterle ese punto de vigor y fuerza al partido. Pero además, será fundamental la presión en la salida de balón del rival desde los delanteros. Algo similar a lo que hizo el Atlético de Madrid en el derbi, morder desde la salida de balón con Courtois, ya que el Real Madrid apuesta esta temporada por una salida de balón más elaborada y el Alavés se la quiere dificultar.

Será importante el liderazgo de Calleri y Sobrino para iniciar la presión, aunque Ibai Gómez, Jony Rodríguez, Wakaso y Brasanac también tienen por delante una tarde de gran esfuerzo físico. La única duda parece en el lateral diestro, aunque Martín parte con más opciones que Ximo Navarro. Por tanto, el once apuntan a formarlo: Pacheco; Martin, Laguardia, Maripán, Duarte; Brasanac, Wakaso, Ibai Gómez, Jony Rodríguez; Sobrino y Calleri.

Las únicas bajas por lesión son Rodrigo Ely, Twumasi y Adrián Marín. El Real Madrid llegará al aeropuerto de Foronda el mismo sábado a las 11:30h. con las bajas de Isco, Marcelo y Carvajal pero con Bale y Varane en el equipo.