El Ducado de Medinaceli reclama a Castellar el pago de 7 millones de euros

Cuando Juan Casanova alcalde de Castellar recibe la notificación en la que se solicita la ejecución de una sentencia por la que se reclama la devolución de unos terrenos que fueron expropiados para desarrollo del pueblo en 1998 o el pago de 7 millones de euros, el alcalde se echa a temblar por lo que supone una preocupación para la economía del consistorio cuyo presupuesto anual supone la mitad de lo reclamado por la Casa Ducal de Medinaceli.

En 1998, el por entonces alcalde, Francisco Vaca, decide crear una cantera en los terrenos expropiados, hasta entonces propiedad de Delta Chapatal, por lo que el uso de los terrenos, entienden desde el ducado, se convierte en lucrativo, así que reclaman la devolución de los mismos ante los juzgados. Según cuenta Juan Casanova es en el año 2008 cuando la justicia advierte al municipio que se deben devolver los terrenos. Cuatro años después en 2012 recibe una confirmación de la sentencia y "a partir de ese momento me reúno con la Junta de Andalucía y esta me advierte que no va a colaborar", tanto es así que la propia administración andaluza indica al Ducado de Medinaceli que es el Ayuntamiento de Castellar quién debe hacer frente al pago de los 7 millones de euros. En los terrenos que se reclaman se encuentra en estos momentos una instalación hotelera por lo que tiene difícil solución su devolución.

El ex alcalde Francisco Vaca indica que "desde 2012 el alcalde Juan Casanova debería haberse sentado y haber llegado a un acuerdo con Delta Chapatal, empresa del Ducado de Medinaceli, Yo creo que no ha existido voluntad política del actual equipo de gobierno por llegar a un acuerdo. Y me consta que la Junta de Andalucía lo ha intentado".