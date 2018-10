Vuelta a la realidad

El conjunto aragonés ganó la partida a los burgaleses con una gran defensa que dejó sin argumentos al equipo entrenado por Diego Epifanio. Los locales salieron al encuentro más centrados y lograron ganar en el primer cuarto (17-16). Pero ese resultado iba a ser un espejismo porque la telaraña trenzada por Porfirio Fisac fue dando sus frutos y los burgaleses se estrellaban una y otra vez ante la defensa maña.

Para los jugadores del Tecnyconta Zaragoza el partido se puso de cara desde el segundo cuarto y las diferencias no dejaron de ir creciendo. Ya ganaban por diez puntos al descanso (32-42). Hubo una reacción tímida del San Pablo tras el paso por vestuarios para situarse a cuatro puntos (40-44). Desde entonces los visitantes con un Javier Justiz espectacular, tanto en defensa como en ataque, volvieron a poner tierra de por medio hasta alcanzar la máxima diferencia (57-80). Desde el banda burgalesa no se encontraban soluciones para remontar y las aportaciones desde el banquillo no daban el resultado esperado.

Al final, los locales maquillaron algo el resultado para volver a la realidad tras el triunfo sorprendente del miércoles ante Baskonia. Los aragoneses enlazan su segundo triunfo consecutivo.

En la próxima jornada San Pablo visita la cancha del UCAM Murcia.