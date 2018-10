Sandoval: "Quiero un equipo así"

El técnico del Córdoba, Jose Ramón Sandoval, se mostró muy feliz tras el partido ante el Almería y esperanzado en que este triunfo relance al equipo en pos de una dinámica positiva, como ocurrió el año pasado tras caer, precisamente, ante el Granada. "Estoy orgulloso de cómo ha trabajado mi equipo y de su solidaridad. Esta semana ha servido de mucho, de hablarnos y buscar soluciones. Quiero un equipo así. Hoy nuestro portero no ha sido protagonista del partido, eso dice mucho del trabajo defensivo de mi equipo durante los noventa minutos. Cuando las cosas salen así, uno está orgulloso. No hay que tener euforia, pero hay que mentalizarse de que hay que hacerlo así. En casa, con nuestra afición animando, nuestras fuerzas se multiplican. Hoy es una victoria para ellos", afirmó Sandoval, quien tuvo palabras de elogio para su equipo. "Esta primera victoria sabe a gloria. Me alegro por toda mi gente y sabía que estos chicos que trabajan tenían que ser recompensados. Hay mucho trabajo detrás de este partido y la vitoria es muy satisfactoria. Confío en estos chicos y ahora vamos a sentarnos y analizar todo lo que hemos visto en el encuentro", concluyó.

Seguir leyendo