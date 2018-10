Natxo González no enseña sus cartas

Deportivo y Málaga se verán las caras mañana en un encuentro con aires de Primera, pero entre dos equipos de Segunda. Natxo González no ha querido dar una sola pista sobre sus planes para medirse al líder, confirmando una novedad obligada en el once debido a la ausencia de Vicente, sin descartar "que pueda haber alguna más". El técnico dará a conocer mañana la lista de convocados, luego de un desayuno en equipo y una sesión de video.

El técnico blanquiazul cree que los de mañana "son tres puntos como cada partido, pero el rival es el mejor equipo hasta el momento". Ha destacado el momento de forma que vive el actual líder de la categoría, considerando que son un conjunto "fuertes en los saques de banda. Un equipo muy maduro, defienden bien, es muy difícil hacer lo que están haciendo. Su portero les ha dado puntos, en Lugo y ante Alcorcón ganaron en los últimos minutos... Son números muy complicados de conseguir, pero no son invencibles, como no lo es nadie". No espera un Málaga encerrado atrás, una característica del equipo de Muñiz, en absoluto obsesionado con tener la posesión de balón y que no tiene ningún inconveniente en regalar la iniciativa en los partido. El entrenador del Deportivo reconoció haber preparado el choque tanto para ese escenario como para hacer frente a un Málaga con presión más alta.

Natxo González ve a los suyos en progresión, ya que "para que un equipo gane varios partidos necesita sentirse seguro. Que, haga lo que haga el rival, estés por encima de él. Eso es lo que hacen los equipo ganadores". De cara al once inicial de mañana, hay como mínimo dos interrogantes. La primera: conocer quién será el elegido para jugar en el lateral zurdo, tras la recuepración de Caballo. La segunda: el sustituro del lesionado Vicente, "uun jugador que nos da construcción, pero que no lo tenemos, por lo tanto hay competencia en esas posiciones y daremos respuesta ante ésta, como ante cualquier baja"

Por último, preguntado por el rendimiento de Quique González, no se mostró sorprendido por su acierto de cara a puerta. "El hecho de que solo marcase 4 goles el año pasado nos ha permitido tenerlo aquí ahora. Por su sacrificio puede jugar en banda y en otros puestos, pero donde está cómodo es arriba porque tiene gol."