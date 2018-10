El faro de Oza de A Coruña ha quedado hoy reabierto a la ciudadanía que podrá hacer uso de sus instalaciones de forma compartida. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha sido el encargado de realizar la reapertura de las instalaciones, que ha puesto como ejemplo de las políticas de participación que, aseguró, puso en marcha su equipo desde que llegó al Gobierno municipal.

"A reapertura do Faro de Oza dime que imos polo bo camiño. Porque hoxe, non só poñemos un equipamento a disposición da cidadanía, senón que iniciamos un camiño. O Faro é o primeiro dos espazos que abriremos coa xente e para a xente, para que os e as coruñesas poidan solicitalos, usalos e desfrutalos", afirmó. El faro se convierte así en el primer Espazo Aberto de Uso Cidadán.

El nuevo local está a disposición de los vecinos, entidades sociales y colectivos de la ciudad, que tendrán que cumplir con las normas de funcionamiento. Cualquier persona censada en A Coruña y mayor de edad podrá celebrar reuniones, organizar actividades sociales y culturales o cursos de formación de forma gratuita. La solicitud se podrá realizar por registro o a través de la sede electrónica.

El espacio cuenta con dos salas, de 30 y 40 metros cuadrados, que disponen de mesas y sillas. La llave se entregará a la persona que firmó la solicitud de uso. Una persona técnica explicará el funcionamiento y la historia del equipamiento, para poner de relieve su valor patrimonial.

Fin de semana

El Faro de Oza se reabre con una programación de puertas abiertas durante este fin de semana para dar a conocer este espacio y descubrir su historia. Música, juegos, comidas populares y paseos forman parte del programa previsto.