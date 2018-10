Victoria épica

El Abanca Ademar ha dado un paso de gigante en su intento de pasar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones y además lo ha hecho desde la excelencia. Poco más se le puede pedir al equipo de Rafa Guijosa ,que contra los polacos del Wisla Plock ,consiguió la perfección y eso que en la previa del partido los antecedentes no eran buenos

Con un Nacho Biosca excepcional el equipo marista puso las bases del triunfo. Las acciones del portero unidas a una defensa numantina hacían que los polacos, además de estar superados, no marcaran gol en los seis primeros minutos de partido. Con el 5-2 el técnico Xabi Sabater tenía que pedir un tiempo muerto pero lo mejor estaba por llegar. Mosic se ponía el traje de referencia ofensiva y con sus goles el marcador se iba a un 12- 6 ante la locura de la afición marista. El resultado al descanso era de 15-9

Sólo quedaba por determinar que versión del Wisla Plock se vería en la segunda parte. Todo el mundo esperaba mucho más de un equipo que tiene 3 millones de euros de presupuesto y que en las últimas temporada ha sido un equipo puntero en la Liga de Campeones. Pero el espectáculo del Abanca Ademar seguía. No había quien pudiera parar la exhibición de juego de los leoneses. Cierto es que los polacos llegaban a ponerse tan sólo uno abajo gracias a los goles de Toledo (22=21).Dino Slavic también quería unirse a la fiesta. El croata demostraba su nivel en dos acciones y en la parada de un penalti. Un gol de Vieyra sentenciaba el partido.

Ficha técnica:

27 - Abanca Ademar (15+12): Biosca (Slavic); Jaime Fernández (2, 1 p), Mosic (9), Simonet (-), Pesic (4), Vieyra (2), Mario López (3); Carou (-), Rodrigo Pérez (1), Gonzalo Pérez (1), Acacio Marqués (4), Carrillo (1).

24 - Orlen Wisla Plock (9+15): Boverly (Wichery); Daszek (2), Sulic (5), Racotea (3), Tarabochia (2), Obradovic (-), Mihic (2); Mlakar (1), De Toledo (5), Moya (1), Piechowski (1), Zdrahala (1), Krajewski (1).

Árbitros: Opava y Valek (República Checa).

Exclusiones: Vieyra por Ademar; Obradovic, Sulic, De Toledo y Racotea por el Wisla Plock.

Marcador: 2-0, 5-2, 7-3, 11-6, 13-6, 15-9 (descanso); 16-12, 18-14, 20-18, 23-21, 26-22 y 27-24 (final).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones en el grupo D disputado en el palacio municipal de deportes de León ante unos 2.500 espectadores.