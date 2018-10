El Jumilla apunta ahora al Recreativo

El Jumilla quiere más. Después de vencer al UCAM en La Condomina, el conjunto de Leonel Pontes se planta en el Nuevo Colombino para intentar sorprender este domingo (18:00 horas) al Recreativo de Huelva. La moral de los vinícolas contrasta con el momento del Decano, que ha dejado escapar los dos últimos encuentros (siendo incapaz de marcar un gol) perdiendo por la mínima ante UCAM e Ibiza.

Como las cosas salieron bien en Murcia, habrá pocos cambios en el once de Leonel Pontes. Si acaso el capitán Ángel Robles, que vuelve a estar disponible, en el lugar de Koyo. También fue convocado Mario Marín (ex del Recre), que no jugó en La Condomina por sanción, y Óscar Rico, ya recuperado. El buen papel de Aaron Simpson y Bouba Hanne podría complicarles volver al once titular ya esta semana.

En el Decano, Carlos Martínez es baja por molestias en la espalda, y también tiene difícil poder jugar el lateral Andrade. Recupera a Marc Caballé y Fernando Llorente, dos ausentes en la última derrota onubense en Ibiza. Un viejo conocido, el exvinícola Caye Quintana, será la referencia del Recreativo en ataque.

