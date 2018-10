Un Real Murcia contra los elementos

Al Real Murcia no le queda otra que mirar hacia adelante. Es su sino. Su plantilla sufre los impagos de la familia Gálvez, pero no se rinde. No puede olvidar que este domingo (18:00 horas) le espera el San Fernando en Nueva Condomina. Incluso los granas tienen una opción de colocarse líderes si vencen su partido y horas antes no lo hacen Recreativo Granada y Melilla.

Manolo Herrero quiere que sus jugadores estén centrados, que olviden los problemas económicos, y se aferra a que el Real Murcia aún no ha ido por detrás en el marcador y a que es el único invicto del Grupo IV por su solvencia. No se esperan cambios en el once inicial tras la gran actuación ofrecida en El Ejido, con Nahuel sentando a Forniés.

En el San Fernando, un buen paquete de veteranos, como el exgrana Bruno Herrero, Pau Franch o Pablo Sánchez. No estará Pedro Ríos, lesionado. El equipo andaluz apenas ha perdido un partido, y fue con un jugador menos sobre el campo. Su fútbol es interesante, aunque no tomará riesgos ante un Real Murcia que llevará la iniciativa y que debe dejar atrás sus problemas de finalización.

Noticias relacionadas Horarios y clasificación del Grupo IV