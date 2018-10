López Miras, satisfacción con "peros" a la supresión del "impuesto al sol"

Fue en 2015 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el Real Decreto que establecía el peaje al autoconsumo eléctrico, el conocido como "impuesto al sol", cuya derogación por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido recibida con "satisfacción" en la Comunidad Autónoma.

El jefe del ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha señalado que "el Gobierno está satisfecho porque creemos que es un impuesto que había que eliminar, pero hemos propuesto que había que hacerlo de forma ordenada y regulada". Para López Miras, "el Gobierno ha buscado un titular y detrás de eso no hay nada, no hay un plan, no hay una regulación".

"El mejor recurso natural que tenemos por excelencia es el sol", apuntaba el presidente murciano que cree que, tras las supresión del "impuesto al sol", espera ver "cómo afecta al 'pool' energético la medida que ha tomado el gobierno, aunque desde luego estamos de acuerdo con que se elimine, porque el PP es el partido de la bajada y supresión de impuestos, pero de una forma regulada".