Resurge a lo grande en San Mamés

El triunfo de la Real Sociedad en el Derbi vasco de San Mamés es la victoria de Asier Garitano. Es, sin duda, el nombre propio del intenso partido contra el Athletic. Que sí, que no se le puede quitar ningún mérito ni a Luca Sangalli, ni a Igor Zubeldia, ni a Jon Bautista... pero es que la lección táctica de partido del entrenador de Bergara ha sido espectacular. Sale completamente reforzado, y estoy convencido de que habrá muchos desapegados a su idea que han sido reclutados para la causa esta noche.

Porque no me puedo creer que no estén contentos, que no vean brotes verdes en la idea de Garitano. Porque a fútbol se puede jugar de muchas maneras, todas lícitas, y esta Real juega muy bien sin balón. Y jugará mejor. Estoy convencido. Que ha ganado el Derbi con hasta ocho bajas en su plantilla, con nueve jugadores salidos de Zubieta, poniendo en valor a unos chavales que hace dos años estaban en Segunda B. Y eso, todo eso, es mérito de Garitano. Del mismo del que no se ha parado de dudar en esta eterna semana que ha tenido un final tan feliz.

Gorosabel, Kevin, Aritz Elustondo, Sangalli, Bautista y Zubeldia, claves en el triunfo de San Mamés, jugaban con el Sanse hace nada. Hacía falta que alguien creyera de verdad en ellos. Que los pusiera en un contexto tan complicado y exigente como el del Derbi vasco. Garitano ha apostado decididamente por ellos y el riesgo le ha dado la razón. Y luego ellos han respondido. Todos han respondido. Con un nivel de compromiso impresionante, sin el que es imposible ganar en Bilbao. ¿De verdad había fractura y mal rollo entre el vestuario y el entrenador? Los que dudaron que se miren el Derbi otra vez. Estos jugadores no corren y pelean como han hecho, como auténticos jabatos, si no creyesen en la idea de Garitano. Este Derbi despeja muchas dudas, responde muchas preguntas... respuestas que refuerzan a Garitano. No duden de él, es uno de los nuestros. Tiene un plan, y si le dejan... podremos soñar. El Derbi solo es el principio. El Derbi vasco de Asier Garitano.