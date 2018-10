"No podemos jugar en las pistas de pádel porque están llenas de plumas y hay palomas muertas"

Son varias las quejas de los usuarios del gimnasio Enjoy Samaranch en la avenida de Francia porque las pistas de pádel están llenas de plumas, excrementos y palomas muertas. Los usuarios alertan de una dejadez y abandono por parte del gimnasio a la hora de cuidar este espacio. Y es que no es la primera vez que los usuarios se quejan. El gimnasio abrió hace unos años, es una concesión administrativa y al lado del centro hay un criadero de palomas que se cuelan por los agujeros que hay en el tejado del Samarach.

Pues bien, ante estas quejas continuadas por parte de los vecinos que acuden al gimnasio, Jesús García, jefe de servicio de infraestructuras del Ayuntamiento de Valencia, asegura que esta situación no es normal porque lo que debe primar es el bienestar del usuario. Cuando las palomas se cuelan, cuenta García, tienen que seguir un protocolo de sanidad que les obliga a cazarlas, llevarlas a un laboratorio, saber si están enfermas y si es así, sacrificarlas y si no dejarlas en libertad. Asimismo, explica García que han habilitado unas jaulas porque el problema es que las palomas entran en la zona de las redes, pero luego no saben salir y muchas veces mueren por falta de alimentos.

Según cuenta García han comenzado las intervenciones de limpieza, y entre lo que queda de la segunda y la tercera semana de octubre se finalizará con la limpieza siguiendo el protocolo de sanidad. Además, el jefe de servicio de infraestructuras sostiene que todavía quedan 6 palomas dentro de las redes, pero que ya se han tapado los agujeros y que esto no debería volver a suceder porque no hay que esperar a que los usuarios se quejen.

Por su parte, García afirma que la empresa es la responsable de la limpieza, pero la concesión administrativa obliga a que el Ayuntamiento controle y mantenga las instalaciones en buen uso, a poner redes o a tapar agujeros, como en este caso. Además, explica el jefe de servicio de infraestructuras que se les ha echado el verano encima, pero que durante el año se hacen inspecciones y que nunca habían detectado esta circunstancia salvo cuando se abrió el centro y se intervino por este problema.