Las mujeres toman el balcón de la ciudad

Proceden del mundo de la empresa, la ciencia, la comunicación, el deporte, el arte, los cuidados y la infancia. 7 mujeres que tienen mucho que decir son las protagonistas de estas fiestas y son las encargadas de abrir los Pilares para miles de ciudadanos y visitantes.

María Jesús Lorente, la presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias (ARAME) asegura que lo que "queremos es que en muy poco tiempo veáis 7 maneras distintas de ver a la mujer" y todo para mostrar "el empoderamiento de la mujer".

En el pregón de este año se hablará también de derechos y libertades porque según Carolina García, presidenta de la Asociación de Empleadas del Hogar, hay un trabajo que realiza la mujer en su casa y "no está reconocido por este sistema y realmente contribuimos a la economía de esta sociedad".

María Jesús Lázaro, la delegada de Aragón del CSIC quiere mostrar no solo a la mujer, sino a la ciencia con la que se quiere llegar a todo el mundo.

Ludmila Mercerón, es cantante y quiere representar a la mujer en la cultura y por ello "para mí es emocionante, es responsable por mi parte y es un decir un todo en Zaragoza se puede y se podrá, con la cultura se podrá".

Será un pregón corto según la periodista de TVE Sagrario Sáiz que espera "pitadas" pero quiere que al menos, las personas escuchen el mensaje que tienen que lanzar porque "hay tiempo para todo, hay tiempo para la protesta, hay tiempo para el mensaje, hay tiempo para la alegría".

Cada una ha hecho su aportación particular al pregón, aunque han necesitado ayuda extra: la de la actriz Marisol Aznar. Los nervios sin embargo no faltan, están a flor de piel. Justina Iordachescu, alcaldesa infantil no lo esconde dice "que no lo ha soñado enfrentarse a toda la masa, pero ahora que estoy cerca del día se me hace el corazón a mil".

Con estas 7 pregoneras, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere reconocer la lucha feminista para conseguir una sociedad más igualitaria, y que ha sido especialmente protagonista este año con la huelga del 8 de marzo.