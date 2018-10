Un brindis por Zaragoza

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza ha acogido el solemne acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad y el nombramiento de los Hijos Predilectos y Adoptivos, acto previo al inicio de las Fiestas del Pilar.

Entrega de la Medalla de Oro a La Zaragozana. Recoge el consejero delegada Mario Roëhrich / Ayuntamiento de Zaragoza

La máxima distinción es este año fue para la empresa La Zaragozana, tras 118 años de actividad y promoción de esta tierra y 25 de patrocinios de las fiestas, conocida especialmente por la marca de cervezas Ambar. "Solo hacemos cerveza", ha dicho su consejero delegado, Mario Roëhrich, encargado de recoger la distinción para esta empresa centenaria. "Estamos convencidos y nos gustaría que esta Medalla de Oro se nos conceda porque somos y porque nos sentimos una empresa muy ciudadana, fiel y consecuente a su origen. Nos gustaría que esta medalla premie la vida de la ciudad porque La Zaragozana forma parte de la ciudad, de su historia pero sobre todo de las historias de los que la habitan, de las zaragozanas y los zaragozanos", ha dicho en su discurso.

Cervezas Ámbar ha llevado el nombre de Zaragoza y sus productos a todo el mundo, es la fábrica de cervezas más antigua de España, una empresa sólida con un volumen de negocio de 200 millones y una plantilla de más de mil personas, tiene ambiciosos planes de futuro entre ellos la construcción de una nueva fábrica que estará lista el próximo años.

Hijos Predilectos

Félix Zapatero, Hijo Predilecto / Ayuntamiento de Zaragoza

El realizador y productor de cine, video y televisión Félix Zapatero ha recogido el reconocimiento como Hijo Predilecto. Sus primeras andanzas fueron en el mundo del teatro y en el rock. Trabajó en el cine con Terry Gilliam, Ridley Scott y Steven Spilberg. También ha estado detrás de programas de televisión como Que viene el lobo y Vaya Comunidad, precursores de Oregón Televisión. En la entrega de este reconocimiento se mostró orgulloso de "nacer y vivir en esta ciudad, vieja y dura, pero la mejor". Zapatero ha dicho que se considera "ciudadana del mundo" pero "muchas veces con mis amigos les digo que ser europeo o español o aragonés, ser musulmán, cristiano... son sentimientos libres pero ser de Zaragoza es una realidad que va mucho más allá, más adelante que cualquier concepto como España o Aragón", ha remarcado en su discurso.

María José Rivas, presidenta de AMAC Gema, durante su discurso / Ayuntamiento de Zaragoza

A la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama, AMAC Gema, se le ha reconocido con el título de Hija Predilecta por su labor solidaria en la lucha contra esta enfermedad. Su presidenta, María José Rivas, dedicó "un pedazo de este nombramiento a todas aquellas mujeres que están luchando para vencer la enfermedad y para todas aquellas que no lograron superarla y que nos dejaron pero que viven en el corazón de sus familiares y amigos y en el de AMAC Gema, en nuestro corazón" donde "también está el deseo y la esperanza de que cada día sean menos las que nos dejen". Están a punto de cumplir 25 años. Cuenta con 1.000 personas asociadas y sus voluntarias se han convertido en un ejemplo de solidaridad y lucha por la salud, la prevención y el bienestar.

Hijos Adoptivos

Concha Arnal, Hija Adoptiva / Ayuntamiento de Zaragoza

Conchi Arnal ha sido reconocida como Hija Adoptiva. Fue pionera en la autodefensa feminista en Aragón y defensora de los derechos de las mujeres de las personas LGTBI. Fundó el primer grupo de lesbianas de Zaragoza y luchó por la reforma del código penal en casos de violación, el aborto o el divorcio. Ha dicho que era muy feliz de recibir este reconocimiento, que se siente muy arropada por su familia y por sus amigas y ha añadido que este reconomiento es una recompensa a todos estos años de trabajo por los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBI. Ha hecho referencia especialmente al 8 de Marzo, que ha calificado de histórico. "Nos queremos libres, vivas y no nos vamos a ir de las calles", ha incidido. "Estoy feliz por estar rodeada de mucha gente conocida y amiga, porque ha venido mi familia a acompañarme y también un grupo de amigas, y agradezco mucho que el Ayuntamiento me honre con el título de Hija Adoptiva; no lo hubiera esperado nunca".

Teresa Refojo, novia de Borja Iglesias, recoge el nombramiento de Hijo Adoptivo / Ayuntamiento de Zaragoza

El jugador de fútbol Borja Iglesias ha sido reconocido como Hijo Adoptivo de la ciudad. A pesar de solo haber pasado un año en Zaragoza, la ciudad ha dejado huella en él. Su novia Teresa ha dicho que Borja se siente "como un mañico más". El jugador no ha podido estar en el Ayuntamiento de Zaragoza porque tiene partido mañana con su nuevo equipo, el Español, aunque grabó un video para agradecer este reconocimiento, donde dijo “que Zaragoza me aporta muchísima energía y que le hace sentir tremendamente especial”. Ha agradecido los valores que aprendió en el Real Zaragoza y “a los que fueron sus compañeros, a los que considero grandes amigos, y ha tenido palabras para la afición “que es difícil de igualar, pro su apoyo incondicional”

Ara Malikian, durante su discurso / Ayuntamiento de Zaragoza

El violinista armenio Ara Malikian, otro de los hijos adoptivos, que se mostró "emocionado" por el "maravilloso acto " que acaba de vivir, y que iba a recordar "para toda la vida". Malikian habló en un improvisado discurso de su amor por Zaragoza: “me enamore de esta ciudad, personal y profesionalmente”, ha dicho Malikian. El músico ha puesto en valor “los grandes artistas que hay en Zaragoza gracias a los cuales ha podido “crear y crecer”. Y ha afirmado que es “maravilloso” aprender y empaparse de todo lo que tiene Zaragoza.