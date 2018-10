"Con el público asturiano hay cariño y complicidad, me gusta ser vuestro"

Casi nada está en su sitio es el primer álbum de canciones originales de Víctor Manuel desde No hay nada mejor que escribir una canción, allá por 2008. Tras su reciente participación en la gira El gusto es nuestro 20 años, la publicación de Canciones regaladas, su disco de versiones junto a Ana Belén, un libro de memorias y el fenomenal directo 50 años no es nada, confiesa que era hora de que nuevas composiciones vieran la luz. "Nunca escribo entre las giras, mi hijo me preguntó por qué no escribía canciones, me puse a ello y me salieron 25"

13 han sido las seleccionadas para componer este Casi nada está en su sitio que abre con Allá arriba en el monte. La canción está dedicada al Principado de Asturias, muchos ya la califican como un nuevo himno. "Creo en la temporalidad de las canciones", nos dice al respecto Víctor Manuel, "no sé cómo funciona lo de que se conviertan en himnos", confiesa.

Lo que sí tiene muy claro es la especial conexión que vive con el público asturiano, "hay cariño y complicidad, estoy en las casas de mucha gente asturiana desde hace muchos años, mis canciones pasan de padres a hijos" asegura, "Aún me encuentran por la calle y me dicen ¡Adiós vitorín!", cuenta con cariño. Me gusta eso de que me señalen como asturiano, yo soy vuestro!

Todo ese cariño se demuestra en hechos como que las entradas para el primer concierto de la gira de presentación de Casi nada está en su sitio, del próximo 26 de octubre en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, se agotaron en una hora. Para las del concierto en Gijón, confirman los organizadores, quedan tan sólo 60 entradas. Tendrá lugar el 16 de Febrero en La Laboral.

Dejamos la entrevista completa, realizada en A vivir que son dos días Asturias y el listado de fechas de su próxima gira.

GIRA CASI NADA ESTÁ EN SU SITIO

26 OCT Avilés Teatro Palacio Valdés (ENTRADAS AGOTADAS)

09 NOV Ávila Auditorio Lienzo Norte

16 NOV Plasencia Palacio de Congresos Plasencia

17 NOV Badajoz Palacio de Congresos Badajoz

28 NOV Valencia Palau de les Arts

14 DIC Vigo Auditorio Mar de Vigo

20 DIC Zaragoza Sala Mozart - Auditorio Zaragoza

09 FEB Alcoy Teatro Calderón

15 FEB Santander Palacio de Festivales

16 FEB Gijón Teatro de La Laboral

04 ABR Barcelona Palau de la música

09 MAY Madrid Teatro de la Luz Philips Gran Vía

10 MAY Madrid Teatro de la Luz Philips Gran Vía

11 MAY Madrid Teatro de la Luz Philips Gran Vía

12 MAY Madrid Teatro de la Luz Philips Gran Vía