Isabel Pérez: "El libro es la evolución de estos años de blog y Aliter Dulcia físico"

La gijonesa Isabel Pérez se ha convertido en la escritora novel con mayor venta obtenida en un tiempo récord, dicen desde la editorial Colandcol con la que esta historiadora del arte de formación y pastelera de vocación y pasión, ha publicado ALITER DULCIA, PASTELES CON HISTORIA. Llega a su primera presentación, en Madrid, con la primera edición de la publicación agotada, apenas quedan unos ejemplares de los primeros 3500 colocados en las librerías.

Ya hay segunda entrega, que no teman sus seguidores quedarse sin él.

La generosa respuesta de público puede buscarse en la amplísima lista de seguidores que maneja Isabel Pérez en sus redes sociales, cuenta con 73.000 en Istagram y más de 20.000 en Facebook. "Es más sencillo llegar a la gente que te sigue y que ha vivido el proceso, el reto está en llegar a todo el mundo, apunta la escritora"



"No sé hacerlo de otra manera" confiesa ,"era incapaz de hacer el blog sin vincular las recetas con mi vocación académica o de enseñanza", una vocación por cierto que ha llevado a los talleres de cocina que imparte en Aliter Dulcia. Isabel Pérez asegura que el libro supone la evolución lógica de todo lo que le ha ido ocurriendo a lo largo de los último años, los séis desde que abriera Aliter Dulcia como espacio físico, en la Calle San Bernardo de Gijón y los nueve que lleva con el blog. "Quería hacer algo así, pero éste no es ni un libro de arte ni de repostería", afortunadamente, explica la autora, la editorial malagueña Clandcol entendió lo que quería hacer. "Ha sido un proceso muy rápido, de once meses"

El libro se estructura en cuatro capítulos, cada uno dedicado a poner el foco en un aspecto crucial en la repostería de Isabel Pérez: la familia, la historia, los viajes y Aliter Dulcia. En total recoge 80 recetas.

En el apartado de familia Isabel abre la puerta a sus recuerdos, muchos de ellos ligados a la cocina y la repostería "Mi abuelo nos llevaba todos los domingos a la pastelería, recuerdo comer rápido el primer pastel para comprar un segundo antes de salir", comparte con nosotros, "cuando hacían en casa galletas de nata me llevaba la caja a la habitación y la escondía denoche debajo de la cama"

Dejamos la entrevista completa.