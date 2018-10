Bono: "Si no fuese por el peligro que tiene Torra con estas ideas en la Generalitat, sería un friki"

El expresidente del Congreso de los Diputados, exministro de Defensa y expresidente de la Junta de Comunidades José Bono, ha pasado este sábado por el programa 'Hora 14 Castilla-la Mancha'. El viernes supimos que un juez de Madrid decidió archivar la querella presentada por Quim Torra, presidente de la Generalitat catalana, contra Bono por unas declaraciones realizadas por el político albaceteño en el programa 'La Sexta Noche'.

Bono afirma sentirse satisfecho con la decisión del juez porque no se ha llegado a admitir esta querella, que quien la presentó fue el gobierno catalán y no el propio Torra a título particular. Por eso, ha presentado una solicitud para que expliquen cuánto ha costado a las arcas públicas haber redactado dicha demanda.

También le hemos preguntado a Bono por la situación en Cataluña a raíz de la amenaza de Torra de retirar el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez si no se negociaba un referéndum. Dice el expresidente de la Junta que esto forma parte del plan previsto por Torra y "el huido" Puigdemont porque no saben salir del agujero que ellos mismos han creado. No se pueden escudar en que han puesto urnas, añade Bono, porque "también una banda de ladrones, de bandidos, puede poner urnas para decidir a quien roban y no por eso dejan de ser bandidos ni ladrones".

Sobre la situación de Castilla-la Mancha, Bono no ha dudado en calificar al actual presidente Emiliano García-Page como honrado, buena persona; "de las más inteligentes que conozco en mi vida". Y sobre el trasvase, ha reiterado la idea que deslizó hace unos meses. Es partidario de los trasvases cuando haya necesidad pero critica que solo el Tajo sea trasvasable. Como ejemplo, el río Ebro; que desemboca en mar cientos de miles de litros de agua dulce. Bono opina que no tiene sentido construir desaladoras para quitar la sal a un agua que unos metros más arriba era dulce.

