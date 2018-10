Puntazo (0-0)

La Real Balompédica Linense ha salvado un meritorio punto este domingo en su visita a Sanlúcar de Barrameda donde acudía con varias bajas y la alarmante ausencia de un portero del primer equipo que obligó a Jordi Roger a situar de titular al meta del juvenil Manu que completó una brillante actuación.

El inicio fue en tromba del Sanluqueño disponiendo de hasta cuatro córners en los primeros diez minutos de juego y con un disparo de Nando Quesada desde lejos que creó cierto peligro. La Balona salvó el embiste inicial del conjunto verdiblanco y con el paso de los minutos iba situándose más cómoda sobre el césped de El Palmar.

El esquema de tres centrales (Carrasco volvió tras lesión y Sana se situó en el centro) le dio buen rédito a los blanquinegros que esperaba atrás sin mucho sufrimiento en un primer tiempo donde supo guardar la ropa y esperar su oportunidad.

El paso por vestuarios dejó la primera llegada con intenciones de la Recia tras un centro lateral que Pirulo remató alto en el minuto 54 de juego. Cuatro más tarde, replicó el 'Atleti'. Pase lateral de Del Moral y Mawi cabeceó fuera con todo a su favor. El partido se abría y Gato, que volvió a jugar de carrilero, remató alto.

Los minutos pasaban y el 0-0 parecía inamovible del marcador y los cambios en uno y otro equipo fueron enfriando el partido dejando la sensación de que el punto no era del todo malo, sobre todo para una Balona que no había pasado una buena semana en la enfermería. La cosa es que el equipo linense pudo hasta ganar el partido si no llega a ser porque el meta local Diego García desbarató el tanto de Gato en un disparo del lojeño a tres del final que rechazó el guardavallas del Sanluqueño.

Empate final para los balonos que se sitúan en la novena plaza con 10 puntos a tres de los puestos de privilegio.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO SANLUQUEÑO (0): Diego; Ceballos, Álex Cruz, Pelón, Jose, Alberto García, Del Moral (m.68, Dani Muñoz), Abel Gómez (m.63, Antonio Jesús), Mawi, Nando, Edu Oriol (m.75, Valenzuela).

REAL BALOMPÉDICA LINENSE (0): Manu; Joe, Carrasco, Sana, Pierre, Gato, Abel Suárez, Juampe (m.33, Sergio Rodríguez), Pirulo (m.66, Ismael Chico), Abel Moreno, Cellerino (m.52, Kike).

ÁRBITRO: Peña Varela (Colegio Sevillano). Amonestó por parte local a Álex Cruz, Alberto, Pelón y por parte visitante a Carrasco.

SIN GOLES.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la séptima jornada del Grupo IV de Segunda B disputado en El Palmar ante unos 1.200 espectadores.