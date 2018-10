Victoria de prestigio

Se hizo de rogar, pero llegó en el mejor momento. Hubo que esperar cuatro partidos en el Carlos Tartiere para ver la primera victoria del Real Oviedo en casa, pero se produjo ante un rival que llegaba como invicto al municipal ovetense en un encuentro de mayor presencia de los locales en el campo rival durante sesenta minutos y una última media hora con más control del equipo manchego, aunque sin crear ninguna ocasión de gol más allá de un disparo de Zozulia.

Por primera vez en la temporada Juan Antonio Anquela decidió salir con una defensa de tres centrales como ya ocurrió en casi la totalidad de la campaña anterior. Algo sorprendente teniendo en cuenta que el técnico jienense contaba con las bajas de tres jugadores en la zaga, pero decidió apostar por el futbolista del filial Javi Hernández, que cumplió con creces en su debut en Liga. La otra novedad del once fue la entrada de Mossa en el carril izquierdo en lugar de Alanís, lesionado la semana pasada ante el Alcorcón.

Escucha aquí la rueda de prensa de Anquela

El Oviedo salió enchufado en el partido, con Ramón Folch y Tejera saltando a la presión, algo que permitía a los azules robar rápido y en zonas de ataque. Antes de los diez minutos de encuentro los carbayones tuvieron hasta tres ocasiones y, una de ellas, acabó en gol. Primero avisaron Tejera y Joselu, el mediocentro con una volea desde fuera del área que atrapó Tomeu Nadal y el delantero tras un remate que pegó en Arroyo y se fue a córner. Y a la tercera fue la vencida. Esta vez sí funcionó la estrategia. Saque de esquina botado en corto entre Saúl Berjón y Bárcenas, el esférico llegó atrás a Mossa, que abrió de nuevo para el panameño que puso un centro con la izquierda para que Forlín peinase al segundo palo y llegase Folch libre de marca para empujar el balón a la red.

Los locales ni mucho menos se echaron atrás, siguieron con su dominio y supieron mantener a raya al conjunto manchego durante todo el primer tiempo. Se jugaba a lo que querían los azules. Incluso Bárcenas tuvo la posibilidad de anotar el segundo tras un centro de Folch, pero el extremo llego un poco forzado en su intento de remate que se fue alto. Los últimos 15 minutos transcurrieron a un ritmo menor, pero siempre con la situación controlada por parte de los locales. El sistema funcionaba y el Oviedo estaba cómodo.

La segunda mitad comenzó también con buenas sensaciones para los azules porque a los tres minutos Joselu tuvo en sus botas la ocasión más clara, al margen del gol, pero su disparo, tras un centro raso de Berjón, fue bien interceptado por Tomeu. Al Tartiere le gustaba lo que veía y llevaba a los suyos en volandas. La tónica del encuentro cambió un poco a raíz del minuto 64, cuando el Albacete tuvo la única oportunidad de todo el choque en las botas de ZozulIa, que remató de volea un saque de esquina y obligó a Alfonso Herrero a emplearse a fondo para despejar el golpeo del delantero. A partir de ese instante los visitantes estiraron líneas, el Oviedo no se mostró tan fluido y no logró mantener la posesión como lo había hecho durante el resto del encuentro, pero sí estuvo muy sólido en defensa y no temió por el resultado en ningún momento. Trataron de salir a la contra cada vez que podía aunque sin acierto en los metros finales para poder concretar alguna acción de peligro.

Así llegó la primera victoria de la temporada en el Carlos Tartiere, que da un soplo de aire a los carbayones y les deja a dos puntos del play off. Es la segunda ocasión que logran dejar la portería a cero, la anterior fue en el triunfo a domicilio ante el Lugo. La próxima jornada el Oviedo se enfrentará al Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano (domingo, 16:00 horas) donde se espera un desplazamiento masivo de la afición carbayona.