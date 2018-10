Bilbao Basket se estrena con sufrimiento y victoria en Oviedo

La dirección de Salgado decantó en la prórroga un partido disputadísimo en el que los hombres de negro tuvieron que hacer frente además al desacierto, con 3 de 19 en triples. Kevin Larsen fue el hombre del partido con 19 puntos y 5 rebotes (23 de valoración).

Oviedo tomó la iniciativa gracias a un magistral acierto exterior pero RETAbet Bilbao Basket aguantó la embestida para terminar el primer cuarto 22-18. El segundo cuarto comenzó con canasta de Arteaga, que hacía valer su experiencia en la pintura (24-18). Pero los MIB volvían a reponerse del golpe gracias a un triple de Edu Martínez y una canasta de dos de Javi Salgado (24-23). No fue suficiente, porque Oviedo seguía estirando la goma, hasta que Edu Martínez, con 4 puntos consecutivos, lograba empatar el partido a 33.

Todo siguió muy igualado, pero en el último minuto una falta de Larsen en el rebote que se resolvía con dos tiros libres de Nuutinen ponía a Oviedo con seis puntos de renta a falta de 3 segundos para el descanso. Esos tres segundos los aprovechó Brown para transformar un triplazo ante una durísima defensa. Al descanso, 43-40.

La conexión Salgado-Lammers fue la protagonista de la primera mitad del 3Q. El tejano imponía su ley atrás, y el base de Santutxu le encontraba continuamente en ataque. El partido quedaba de esta manera empatado a 50. Entraba Larsen por Lammers y la tónica no cambiaba. Un 2+1 de Larsen ponía a los MIB. 55-59. El tercer acto terminaba con un igualado 58-60 y todo por decidir en un duelo cerradísimo.

El final comenzó igual, con los pivots de los MIB viendo el aro. Larsen y Lammers imperiales, tiñendo de negro el partido. Pero un triple de Nuutinen ponía a tres de nuevo a Oviedo (69-72). Y de nuevo de 3 se equilibraban las fuerzas a 72. En ese momento Matulionis pudo finiquitar el partido con una bandeja tras rebote ofensivo que no entró.

En la prórroga todo siguió igualadísimo, pero Salgado hizo los cuatro últimos puntos de su equipo en una lección magistral de lectura del juego. La primera victoria de LEB ya está en el bolsillo (77-82).