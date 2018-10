Un Cadiz con dos caras sigue sin ganar

El Cadiz continúa sin ganar. Desde la primera jornada los amarillos no han logrado sumar de tres y lo que es peor las sensaciones siguen sin ser las mejores. Aunque hoy hubo brotes verdes en el primer tiempo con un equipo con argumentos y con fútbol: decidido y sin dudas. Esto fue hasta el gol del Nàstic. A partir de ahí, las dudas mataron a un equipo que fue incapaz de generar peligro en una segunda parte para olvidar.



Cervera optaba por meter a Edu Ramos de central. Con Keiko, despejando y del eje de la zaga. También entraba en el once Aktexe, Agra y Lekic que hacía su debut como titular en liga . El choque empezó con ritmo, con un Cadiz que de principio parecía tener ganas.De hecho, en los minutos uno un centro envenenado añejo se estrelló en el larguero.

Con el partido abierto un córner provoca un agarraron sobre Keco dentro del área. El colegiado no duda y señala penalti que transforma con templanza Alex Fernandez para poner el 1-0. El Cádiz siguió con ritmo y apenas sin conceder ocasiones. Aketxe Pudo ampliar la ventaja a que eche en el minuto 25 con un disparo de fuera, Becerra tuvo que poner los puntos para repeler el disparo seco del vasco. Pero en Cádiz no había olvidado sus males endémicos. Otra vez por la banda izquierda de defensa del interior para Coris a Matos que la deja la pelota a Suárez para que ponga en el mano a mano con Cifuentes. Corría el 33 de partidos cuando al Cadiz le empezaban a entrar las dudas, pero Álex Fernández volvía a echarse el equipo a la espalda para recortar en el pico del área y lanzar un disparo que se perdía fuera por poco. El descanso llegó con empate y con la sensación de que el Cadiz pudo haber ido ganando al descanso , pero otra vez la fragilidad atrás costó un gol.



La segunda parte comenzó con poca intensidad tanto que la grada empezó a impacientarse porque no veía ese empuje del primer periodo en su equipo. CERVERA quiso refrescar al equipo por las bandas. Quito a Agra para darle entrada a Salvi. En izquierda debutó Jairo en lugar de Manu Vallejo. La salida del gaditano no gustó nada en la grada que pitó el cambio. Los primeros 20 minutos de la segunda parte transcurrieron sin apenas ocasiones más allá de un cabezazo de Lekic que se fuera por poco. En el ecuador del segundo tiempo el entrador cadista dio entrada a Mario barco quitando del campo a Aketxe. El Cádiz formaba con dos delanteros tanques como Barco y el propio Lekic.

Sin apenas ocasiones de gol, solo Jairo creaba un poco de peligro probando izquierda , pero sus internadas otros centros nunca encontraban rematador. El partido languidecería sin tiros a puerta y casi sin ocasiones, salgo un cabezazo a tres minutos del final de Keco que se marchó fuera tras un saque de esquina. Pero la tragedia pudo llegar en el último minutos con un disparo de Uche que al final loco Cifuentes.

Otra jornada sin ganar que hace que el Cádiz se coloque a un punto del descenso tras conseguir una sola victoria en ocho partidos. El Cádiz solo ganó en la primera jornada al Almería. Próxima parada Extremadura.