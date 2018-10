El Elche C.F. logra al fin su primera victoria tras ganar 2-1 al Lugo con dos goles de Sory Kaba

Los 10.679 aficionados que acudieron al Martínez Valero vieron por fin ganar al Elche C.F. en su vuelta a la Segunda División. La fe mueve montañas y el equipo dirigido por Pacheta se impuso por 2-1 al C.D. Lugo de Javi López en un encuentro marcado por el orden, la entrega y el compromiso total de los ilicitanos.

El gran protagonista fue el delantero guineano Sory Kaba, autor de los dos goles del Elche. Celebró así a lo grande su reciente ampliación de contrato como franjiverde hasta 2021. Sory ya es uno de los grandes goleadores de la categoría de plata con 6 dianas en 8 jornadas.

El africano se va con la Selección de Guinea y será una baja muy sensible para el Elche en el partido de Liga del viernes 12 de octubre ante el Deportivo a las 21.00 horas en el estadio de Riazor. Ojo a Sory que puede ser una de las revelaciones de la temporada.

Sory Kaba adelantaba al Elche en el minuto 18 tras una jugada de Nino y un gran pase de Tekio. Lazo ponía el 1-1 para el Lugo en el 71 de partido, llevando la incertidumbre al estadio ilicitano, pero de nuevo Sory en una gran acción personal batió al meta Juan Carlos con un gran remate desde la frontal del área. Otro de los destacados fue el centrocampista Javi Flores, auténtico líder del Elche con su calidad y visión de juego.

Pacheta comentó tras el choque que "hemos buscado esta victoria desde hace dos meses. La merecíamos y lograrla nos dará paz a todos. Tengo que decir que me he sentido querido y protegido en todo momento. Quiero dar las gracias a la afición por todo el cariño que nos ha dado. No le tengo miedo a ningún rival e iremos a La Coruña a intentar ganar y a jugar bien al fútbol".