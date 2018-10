Ábalos: "El gobierno no es contrario al traspaso de la AP-9 a Galicia"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asegura que el gobierno no tiene una posición clara sobre el traspaso de la AP-9 a Galicia. En todo caso, no se muestra contrario a la espera de las conclusiones que se deriven de la comisión de seguimiento que se va a convocar la próxima semana. “No es contraria la posición del gobierno, hemos quedado en estudiarlo, y contextualizarlo en el análisis global de toda España más allá de toda Galicia, porque podemos encontrarnos con situaciones similares que habrá que encarar con el mismo criterio”, dijo.

En declaraciones a la SER, Ábalos supedita la transferencia a los beneficios que pueda reportar a los gallegos. “No necesariamente supondría beneficios, pero ese es el criterio último para tomar una decisión, de qué modo se beneficia más a los usuarios en esa vía, la próxima semana se convocará la comisión de seguimiento para abordar esa cuestión”

Enmarca la decisión definitiva en la situación de otras infraestructuras en otros puntos del Estado. “Hasta ahora el argumento que me he encontrado en el ministerio es la conexión con centros estratégicos de carácter nacional, aunque es evidente que lo que hagamos en una comunidad va a tener réplica inmediatamente en otra”.

Se ratifican los plazos del AVE

El ministro de Fomento ratifica la finalización de las obras del AVE en 2019, y la previsible puesta en servicio en 2020. “En 2019 estará toda la obra física, y a partir de ahí el tiempo que se precisa para la puesta en servicio, en 2019 los tiempos se van a acortar en una hora, y la puesta en servicio lo previsible es que sea el año siguiente”.

¿agotarán la legislatura? Ábalos asegura que no trabaja con una fecha fija para la finalización de la legislatura. Prefiere gestionar día a día porque, en esta situación, puede pasar cualquier cosa. “Si trabajamos así nunca nadie haría nada, a mí lo que me importa es que el tiempo que esté es que esté cumpliendo”, asegura. “Todo puede pasar y siempre puede pasar, no tiene por qué ser esta circunstancia menos estable, trabajamos en la gestión sin ningún horizonte predeterminado, absolutamente ninguno”.

La relación con el presidente de la Xunta, tras su reunión en Santiago, de momento es buena. “Una reunión larga, yo con lo que me quedo es con el ánimo de colaboración, yo estoy satisfecho con ese espíritu de colaboración que después se vio reflejado en la comparecencia conjunta”.

En cuanto a otro asunto pendiente de Fomento, la condonación de la deuda al puerto de A Coruña, Ábalos asegura que “hay limitaciones legales para eso, queremos ayudar al puerto de A Coruña y poner en marcha el convenio con las distintas administraciones”.

En su opinión, no se puede comparar la situación con el puerto de Valencia. “Hay quien le gusta situar este ejemplo que no tiene nada que ve, hay algunas que buscan el agravio para solucionar el problema, pero es que no tiene nada que ver el puerto de A Coruña con lo de Valencia”.

Con las víctimas de Angrois

Sobre el accidente de Angrois, el ministro de Fomento justifica el puesto de libre designación en Adif de Andrés Cortabitarte, imputado en la causa judicial abierta. Recuerda que ya no está en el cargo que ocupaba en el momento del accidente. “Yo recibí a las víctimas, el único cargo de la época que quedaba con responsabilidad presentó la dimisión, no queda ningún cargo con responsabilidad de la época”, dijo.

Sobre la investigación independiente del accidente, Ábalos mantiene la posición de Fomento expresada a la plataforma de víctimas. “Nosotros tenemos constancia de que la comisión no quiso reabrir la cuestión, nosotros podemos pedirlo pero no imponerlo, planteamos una propuesta de conseguir una independencia cierta y objetiva en una comisión de accidentes que englobaría a las tres que hay en la actualidad (la marítima, la ferroviaria y la aérea) a través de una comisión que tenga recursos que le permitan efectivamente ejercer esa independencia, nuestra propuesta es tener un organismo independiente que trate todas las situaciones”.